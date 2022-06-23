Aytun Çıray, Selman'ın Ankara ziyaretini yorumladı: Hükümet dış politikada rehin alınmış görünüyor

23 Haziran 2022 Perşembe, 18:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Saray'da yaklaşık 2 saat süren görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiride, ikili ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık vurgulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray bu görüşmenin perde arkasını Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi.

Türkiye'yi küçük düşürdüklerini söyleyen Çıray, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikasındaki geleneksel yapının bozulmuş olması problem olmaya başladı. Siyasi iktidar, başta Sayın Erdoğan olmak üzere önce bir meydan okuyan eda ile konuşuyorlar, sonra başları sıkışınca geri adım atıyorlar. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletinin itibarını koruyamıyorlar" dedi.

"YARGILAMA HAKKIMIZI HUKUKSUZ BİR KRALLIĞA DEVRETTİK"

Yaşanan görüşmeye dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Çıray, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda bir gazeteci konsolosluğa girdi, görüntüleri de kamuoyuna yansıdı. Konsolosluktan da bir daha çıkamadı. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri bu gazetecinin cinayete kurban gittiğini ve Suudi Arabistan Kralı'nın ve prenslerinin bu konuda sorumlu olduklarını, katil olduklarını ilan ettiler. Şimdi ne oldu da bu siyasetten vazgeçtiler? Daha da önemlisi, bu katillerle ilgili Türkiye'de açılan davadan neden vazgeçildi? Bu davanın dosyaları, Suudi Arabistan gibi hukukun üstünlüğünün hiç olmadığı bir ülkeye gönderildi. Yani, yargılama hakkımızı hukukun olmadığı bir krallığa devretmiş olduk. Bana sorarsınız bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürme, haklarını savunamama politikasıdır."

"TEK ÇARESİ VAR"

Erdoğan'ın, birçok yerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını koruyamaz hale geldiğini vurgulayan Çıray, "Savunduğu konularda geri adım atarak adeta diz çökmüş görüntüsü vererek bir büyük devleti küçük göstermektedir. Bunun da tek çaresi ilk seçimlerde AKP'nin Türkiye'nin başından uzaklaştırılmasıdır" dedi.

"HÜKÜMET DIŞ POLİTİKADA REHİN ALINMIŞ DURUMDADIR"

'Selman ile görüşülmesinin ekonomi için bir çözüm mü olacak' sorusunu yanıtlayan Çıray, "Bir erken ya da zamanında seçime hazırlanıyorlar. Seçim için bir para toplama peşindeler. Milleti nasıl rahatlatabiliriz, seçime nasıl gidebiliriz diye bir arayış içindeler. Bu yüzden hem Suudi Arabistan hem de BAE karşısında Türkiye'nin haklarını koruyamaz halde. Bu haliyle bu hükümet dış politikada rehin alınmış görünüyor" dedi.

"SUÇLUYU HAKİM VE SAVCI OLARAK ATARSANIZ ORADAN BİR SONUÇ ALABİLİR MİSİNİZ?"

Türkiye topraklarında katledilen Cemal Kaşıkçı olayının üstünün örtülmesine şüphesiz katıldığını söyleyen Çıray, "Zaten bu dosyayı siz Suudi Arabistan'a gönderdiğiniz anda bu dosyayı kapatma niyetini ortaya koyuyorsunuz. Suçlunun eline suç dosyasını verdiler. Suçlu onlar, gazeteciyi katleden onlar. Suçluyu hakim ve savcı olarak atarsanız oradan bir sonuç alabilir misiniz? Onların ne yaptıkları bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarından en önemlisi olan yargı hakkını Suudi Arabistan'a devretmiş olmasıdır. Bu küçük düşürücüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin büyüklüğüne asla yakışmayacak bir siyasi eylemdir."