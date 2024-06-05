Aytun Çıray'a hakaret eden Fatih Tezcan'a hapis cezası!

Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:36

Güncelleme: 05.06.2024 - 15:36

Fatih Tezcan sosyal medyadan, eski milletvekili Aytun Çıray'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Aytun Çıray da avukatı aracığıyla Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Mayıs'ta görülen davada, Cumhuriyet savcısı, Fatih Tezcan'ın, "dosyaya yansıyan evrak ve bilirkişi raporları dikkate alındığında kamu görevlisi olan müştekiye hakaret ve tehditte bulunduğu anlaşıldığından, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasını" istedi.

Mahkeme, Tezcan'a indirim yapılmaksızın ve ertelenmeksizin, "kamu görevlisine hakaret suçu"ndan 2 yıl 4 ay hapis cezası, "tehdit" suçundan da 4 ay hapis cezası olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.