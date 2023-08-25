'Denetimli serbestlikten' yararlandı... Fatih Tezcan tahliye edildi: 'Aranızdayım'
Geçen yıl tutuklanan ve yaklaşık 1 yıldır cezaevinde olan, AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden, İslamcı yazar Fatih Tezcan tahliye oldu. Tezcan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'denetimli' serbestlikten yararlandığını belirtti. Geçen günlerde 'gazetecilik' yaptığı için cezaevine giren yazarımız Barış Pehlivan'ın 'denetimli serbestlik' talebi ise reddedilmişti.
Mustafa Kemal Atatürk'e ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden; AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden Fatih Tezcan tahliye edildi.
"Atatürk'e hakaret"ten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın cezasında ertelemeye gidilmemişti.
18 Ağustos 2022'de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tezcan, "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" ifadelerini kullanmıştı.
"ARANIZDAYIM"
Tezcan, yaklaşık bir yıl sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esselamualeykum! Aranızdayım… Elhamdulillah…" ifadeleriyle serbest kaldığını duyurdu.
Esselamualeykum!— Fatih Tezcan (@fatihtezcan) August 25, 2023
Aranızdayım…
Elhamdulillah…
Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.
Bu 1 senelik imtihanı aşmamda en büyük destekçim olan Yoldaşım,…
Tezcan, paylaşımında 'denetimli serbestlikten' yararlandığını belirtti.
YAZARIMIZ PEHLİVAN'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Sadece gazetecilik yaptığı için 15 Ağustos'ta 5. kez cezaevine giren yazarımız Barış Pehlivan'ın 'denetimli serbestlik' talebine savcılık olumsuz yanıt vermişti.
Denetimli serbestlik talebi olumsuz yanıtlanan Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan Covid-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutulmuştu.
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