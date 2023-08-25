'Denetimli serbestlikten' yararlandı... Fatih Tezcan tahliye edildi: 'Aranızdayım'

Mustafa Kemal Atatürk'e ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden; AKP'nin sosyal medyadaki önde gelen isimlerinden Fatih Tezcan tahliye edildi.

"Atatürk'e hakaret"ten 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Tezcan'ın cezasında ertelemeye gidilmemişti.

18 Ağustos 2022'de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tezcan, "Ben cezaevine giriyorum. Allaha emanet olun ve dua edin" ifadelerini kullanmıştı.

Tezcan, yaklaşık bir yıl sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Esselamualeykum! Aranızdayım… Elhamdulillah…" ifadeleriyle serbest kaldığını duyurdu.

Esselamualeykum!

Aranızdayım…

Elhamdulillah…

Korkunç bir çeteleşmeye rağmen ve belki de bir süre için daha, hürriyetime kavuştum. 22 Ağustos 2023’te denetimli serbestliğe başladım, süreci daha sonra paylaşacağız.

Bu 1 senelik imtihanı aşmamda en büyük destekçim olan Yoldaşım,…