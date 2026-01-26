Aziz İhsan Aktaş davasında basına 25 kişilik kota

Aziz İhsan Aktaş davasında ilk duruşma yarın başlıyor.

Mahkemenin aldığı karar göre; duruşmayı izlemek isteyen basın mensuplarına 25 kişilik kontenjan ayrıldı. Aynı medya grubundan yalnızca bir gazeteci salona alınacak, diğer basın mensupları ise yayının yansıtılacağı ayrı bir alandan duruşmayı takip edebilecek. Mahkeme ayrıca telefon ve kayıt cihazlarını yasakladı, sanık başına en fazla üç avukatla temsil sınırı koydu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık sayısının fazlalığı, dosyanın kapsamı ve tutuklu sanıkların çokluğu ile güvenlik gerekçelerini dikkate alarak yargılamanın, 27 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasında, her gün saat 10.00’da Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasındaki 1 No’lu salonda yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, duruşma öncesi ve sırasında uygulanacak ayrıntılı güvenlik ve düzen tedbirlerini de ilgili kurumlara yazıyla bildirdi.

Mahkemenin müzekkeresine göre duruşma salonuna girişler kartla yapılacak. Sanıklar, avukatları ve müdafileri salona öncelikli alınacak. Tanıklar ise dinlenecekleri celseye kadar salon dışında bekletilecek; birbirlerinin ifadelerini duymamaları için sırayla içeri çağrılacak.

BASIN DÜZENİ AYRINTILI BELİRLENDİ

Avukatlara ayrılan bölümün izleyicilere yakın olan 25 kişilik kısmı basın mensuplarına tahsis edildi. Bunun 20’si ulusal, 5’i yabancı basın olarak planlandı. Aynı medya grubuna bağlı gazete, televizyon, dergi ve internet siteleri tek basın organı sayılacak; her gruptan yalnızca bir kişi salona alınacak. Yazılı ve görsel basın birer temsilci bulundurabilecek, ihtiyaç halinde kendi kurumları içinde değişiklik yapabilecek.

Salonda yer kalmaması halinde, bu kontenjan dışında kalan basın kuruluşlarının birer temsilcisi, duruşmanın ekrandan yansıtılacağı ayrı bir bölümde yargılamayı takip edebilecek.

HER SANIĞA EN FAZLA 3 AVUKAT

Mahkeme, her sanığın en fazla üç müdafi ile temsil edilebileceğini bildirdi. Avukatlara ayrılan bölümün yetersiz kalması halinde izleyiciler için ayrılan alanın bir kısmı da müdafilere tahsis edilebilecek.

Sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve görevliler salona alındıktan sonra kalan fiziki imkânlar ölçüsünde, öncelikle her sanığın birinci derece yakınları, ardından diğer izleyiciler içeri alınacak.

TELEFON VE KAYIT CİHAZI YASAĞI

CMK’nin 183. maddesi ve TCK’nin 286. maddesi hatırlatılarak, duruşma başladıktan sonra adliye binasında ve duruşma salonunda her türlü telefon ile sesli ya da görüntülü kayıt ve nakil yapabilen cihazların kullanımının yasak olduğu vurgulandı. Bu tür cihazlar salona alınmayacak.

Yalnızca müdafilerin savunma amaçlı kullanacağı, ses ve görüntü kaydı özelliği bulunmayan ya da bu özellikleri sınırlandırılmış bilgisayarların içeri alınmasına izin verilecek. Kurala uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Yazı; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.