‘Aziz İhsan Aktaş’ davasında gizli tanıkların dinleneceği tarihler belli oldu

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi ‘Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü’ davasının ilk duruşmasında verdiği ara karar doğrultusunda, soruşturma aşamasında beyanları alınan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıkların ikinci celsedeki duruşmada dinlenmesi kararlaştırıldı.

Mahkemenin 10 Nisan 2026 tarihli müzekkeresinde, iki gizli tanığın 20 Nisan ve 22 Nisan tarihlerinde hazır edilerek dinlenmeleri istendi.

Mahkeme, gizli tanıkların belirtilen tarihlerde hazır edilmesi için ilgili birimlerle iletişime geçilmesini talep etti. Müzekkere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.