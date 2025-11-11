Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Aziz İhsan Aktaş’ davasına hedef süre: Yaklaşık 7 yıl!

11.11.2025 19:03:00
‘Aziz İhsan Aktaş’ suç örgütüne yönelik açılan davaya ‘hedef süre’ kondu. Buna göre yargılamanın azami 2520 günde tamamlanması hedefleniyor.

‘Aziz İhsan Aktaş’ suç örgütüne yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek tensip zaptı hazırlandı. Söz konusu kararda tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı çıktı.

İlk duruşmanın 27 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında görüleceği belirtildi.

Öte yandan, davanın ek klasörlerine yansıyan bilgilere göre, yargılamanın azami 2520 günde tamamlanması hedefleniyor. Paylaşılan bilgilerde, 'taraflardan kaynaklanan sebeplerden meydana gelen gecikmeler'in hedef sürenin hesabında dikkate alınmaması gerektiği de belirtiliyor.

