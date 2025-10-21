Aziz İhsan Aktaş'ın, AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nden aldığı ihale iddianamede!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu toplam 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede adı geçen belediye başkanları tutuklu yargılanırken, hakkında 704 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş ise serbest…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 578 sayfalık iddianamede, Aktaş’ın “Bilginay” isimli şirketinin AKP’li Bahçelievler Belediyesi’nden ihale aldığının yazdığı ortaya çıktı.

“DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA SATILMASI İÇİN KURGU YAPILDIĞI ŞÜPHESİ…”

Birçok şüpheli ifadesinde de ismi geçen firmayla ilgili iddianamede şu tespite yer verildi:

“Operasyon günü, örgüt lideri Aziz İhsan AKTAŞ'ın Mehmet ARICA' ya ait araçla kaçtığı, sonraki günlerde şüpheli Mehmet ARICA'nın otelinde yakalandığı, suç örgütüne ait Bilginay Tem. Hiz. Yem. Bilg. İlaç. Org. Taş. İnş. Danış. Teks. Ayak. Tur. Paz. San. Ltd. Şti' nin Bahçelievler Belediyesi’nden aldığı araç kiralama ihalesinde şüpheli Mehmet ARICA' ya ait Arslancan Kurumsal Ltd. Şti' nin alt yüklenicilik yaptığı tespit edilmiştir. Yine taşınmazın ihale ya da açık artırma ile satışına dair ilan yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu hususlar nazara alındığında firmaların danışıklı teklif verdikleri, taşınmazın gerçek değerinin altında Aziz İhsan AKTAŞ' a satılması için kurgu yapıldığı şüphesi oluşmuştur.”