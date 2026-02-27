'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davasının ilk celsesinde sona gelindi: Mahkeme bugün ara kararını açıklayacak!

İddianamede “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Lideri” olduğu belirtilen, hakkında 704 yıla kadar hapis cezası talep edilmesine rağmen “itirafçı” olması gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iş insanı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk celse tamamlanıyor.

Duruşmanın ilk celsesi, 27 Ocak’ta Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından ikinci haftanın sonunda ara değerlendirme yapan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da olduğu 9 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

33’ü tutuklu toplam 200 sanık ile başlayan duruşma, üçüncü haftadan itibaren 24 tutuklu sanıkla devam etti. Sanıkların sırasıyla 10 ayrı konu başlığında savunma yapmasının ardından duruşma beşinci haftada avukat beyanlarıyla devam etti.

Bugün itibarıyla ilk celsenin sonuna gelindi. Dün duruşma görmeyen Mahkeme Heyeti tüm savunma ve beyanları değerlendirdi. Bugün ise bir ara karar kurulacak.

Duruşmaya adeta koruma ordusuyla gelen, etrafında örülen etten duvarın arkasından konuşarak, “Adalet mülkün temelidir. Bugün de ilk gün söylediğim gibi konuşacağım. Kaçmadım, buradayım” diyen ve 11 Şubat’ta mahkemede savunma yapan Aktaş, banka hesapları üzerindeki bloke ile yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etmişti. Mahkeme Heyeti’nin bu talebe ilişkin kararı da bugün belli olacak.

İkinci celsenin ise 21 Nisan 2026 - 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında görülmesi bekleniyor. Bugün açıklanacak ara karar ile birlikte bir sonraki celsenin tarihleri de netleşmiş olacak.

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINDA NE TALEP ETMİŞTİ?

5 Şubat’ta ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı; aralarında Zeydan Karalar, Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 30 ismin tutukluluklarının devamını; İbrahim Halil Çalış, Oktay Aktaş ve İbrahim Koçyiğit’in ise adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etmişti. Tutuklu bulundukları süreyi de göz önüne aldıklarını belirten Hakim, 9 isim hakkında yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti.

Ara değerlendirme ile tahliye olan 9 isim şöyleydi:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Esenyurt Belediyesi çalışanı Cem Alper Akyüz

Esenyurt Belediyesi memurlarından Ali Fırat Baycan

Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi İbrahim Koçyiğit

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü Mehmet Ataş

Esenyurt Belediyesi’ne Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli Mert Çelik

Esenyurt Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş

İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

Mahkeme Başkanı; aralarında Oya Tekin, Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar’ın da bulunduğu 24 ismin tutukluluğunun devamına karar vermişti. Davada görülmeye başlandığında 5 CHP’li Belediye Başkanı tutuklu bulunuyordu, Hakimin ara kararının ardından bu sayı 4’e düşmüştü.