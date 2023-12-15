'Baba ocağı' diyerek talimat verdi... Bahçeli'den Erdoğan'a jest: MHP o ilçede aday çıkarmayacak
MHP, yerel seçimde Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeyecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.
Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.
'BABA OCAĞI' VURGUSU
Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.
Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- O savcıyla ilgili karar verildi
- Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- Kar yağışı geliyor!
- Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
- Özlem Zengin'e 'başsağlığı' tepkisi
- ‘Allah’ın gazabı’