'Baba ocağı' diyerek talimat verdi... Bahçeli'den Erdoğan'a jest: MHP o ilçede aday çıkarmayacak

MHP, yerel seçimde Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeyecek.

AA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 12:47
'Baba ocağı' diyerek talimat verdi... Bahçeli'den Erdoğan'a jest: MHP o ilçede aday çıkarmayacak
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.

'BABA OCAĞI' VURGUSU

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.

Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.


İlgili Haberler

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü
Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı

Erdoğan’ın yanındaki büyükelçinin sırrı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi açıklaması

En Çok Okunan Haberler