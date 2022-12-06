Babacan 'ismi gizli kalsın' diyerek açıkladı: 'Yiyoruz yiyoruz, bitmiyor'

06 Aralık 2022 Salı, 16:29

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin Sosyal Politikalar Eylem Planı’nın ikincisini açıkladı.

Babacan'ın açıklamalarında, geçmişte kendisinden sonra Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildiğini belirttiği ve ismini vermediği bir bakanla ilgili ifadeleri dikkat çekti. "11 yıl bu ülkenin ekonomisini yöneten ekibin başında oldum. İbrahim (Çanakcı) Bey, ekonomi yönetiminde teknik ekibin başındaydı. Görevimizi devasa bir başarı hikâyesi bırakarak devrettik" diyen Babacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Benden sonra göreve gelen bir bakanın ifadesini söylüyorum, ‘Sayın Başkanım, öyle bir miras bırakmışsınız ki yiyoruz yiyoruz, bitmiyor’ dedi. İsmi gizli kalsın. Hamdolsun sayısız hizmetlerde bulunduk. Hatalarımız da oldu ama ders alarak DEVA Partisi’ni kurduk. En önemli başarılarımızdan birisi, mutlak yoksulluğu sıfırlamamızdı. Bu büyük utanca son verdik. Bugün ne yazık ki yeniden geldi."

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ASGARİ GELİR"

"İktidar, asılsız bir korku yayıyor. Mesela ne diyorlar? ‘İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir’ diyorlar" diyen Babacan "Böyle bir şey yok. Bu iktidarın en büyük yalanını afişe ediyorum. Yapılan yardımlara, kazanılmış haklara göz dikecek hiç kimseye biz geçit vermeyiz. DEVA Partisi buna hiçbir zaman müsaade etmez.İktidar, ihtiyaç sahiplerinin siyasi görüşünü anlamaya çalışıyor. ‘Bizden mi, değil mi’ diye bakıyor. Parti teşkilatını, yardım için gerekli bir durak olarak ortaya sokuyor. Biz, bu adaletsizliğe son vereceğiz. Bizim kitabımızda ‘Altta kalanın canı çıksın’ diye bir şey yazmıyor. Biz, ihtiyaç sahiplerine ‘asgari gelir desteği’ sağlamaktan bahsediyoruz. Dünyanın konuştuğu bir model" ifadelerini kullandı.

"YARDIM EDEN DEĞİL YARDIMCI OLAN DEVLET"

DEVA Partisi'nin yardımları artıracağını söyleyen Babacan, "Evet, biz bu derin yoksulluk girdabından ancak böyle çıkacağız. Her birimizin harcamasından, kazancından alınan vergileri devleti batırma projelerine değil, vatandaşlarımıza ayırarak ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Bizim için en önemlisi, insanlarımızın devlet yardımlarına ve desteklerine ihtiyacı olmadan hayatlarını sürdürebilmeleri. Kendi imkanlarıyla, kendi çalışmalarıyla, kendi gelirleriyle ayakta durabilmeleri. Asıl hedefimiz, ülkeyi öyle bir refah noktasına ulaştırabilmek. Mutlak yoksulluğu tekrar sıfırlamak boynumuzun borcu. Bu, çok hızlı yapacağız. Bizim anlayışımızdaki devlet, yardım eden değil, yardımcı olan devlettir" diye konuştu.