Babacan: 'Altılı masada oturuyorum, yedinci bir kişi yok'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Niğde’de bir yurttaşın, “Yedili masanın bir adayı olur mu” sorusuna; “Yedili masa diye bir şey yok. Ben altılı masada oturuyorum, orada yedinci bir kişi yok. Yedinci kişi var diyen, yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana, var demek; yalan” yanıtını verdi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün Niğde’de, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Daha sonra esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Babacan’a bir genç, “Yolsuzluk üzerine bir yanlış mı var? Yoksa politikalarımız mı yanlış? Yoksa üretime dayalı bir yanlışımız mı var?” dedi.
Babacan ise “Hepsi yanlış. Doğruları, biz 12 tane eylem planı ile ortaya koyduk. 10 tane daha geliyor. 22 eylem planı yan yana koyduğunda hepsinin çözümü var, sadece ekonomi değil, hepsinin çözümü var. Çünkü ekonomi politikaları ile bu ülkenin ekonomisi artık düzelmez. Ülkede hukuk ve adaleti güçlendirmek gerekiyor. Ülkede göç politikası gerekiyor, ülkede dış politika gerekiyor, eğitim politikası gerekiyor. Ancak öyle bu ülkenin sorunları çözülür” karşılığını verdi.
Başka bir yurttaş, “Yedili masanın bir adayı olur mu” sorusu üzerine Babacan, “Yedili masa diye bir şey yok. Ben altılı masada oturuyorum, orada yedinci bir kişi yok. Yedinci kişi var diyen, yalan söylüyor. Masanın altına bakıyorum yok, üstüne bakıyorum yok. Olmayana, var demek; yalan” dedi.
Niğde'de bir esnafı da ziyaret eden Babacan; “Çantanın fiyatı gerçekten üçe katladı mı?” diye sordu. Babacan, “Sizin çeşitte, satıp yerine koymak büyük problem. Allah buradan alışveriş edenlere kolaylık versin. Fiyatlar uçtu gitti. Çok zor” dedi. Babacan, “İl il dolaşıyoruz. 30 günde Niğde 17'inci ilimiz ziyaret ettiğimiz. Şimdi Organize Sanayide konuşuyorduk dedim, 30 günde 17'inci yetmez dediler bir günde 3 ile gitmeniz lazım sizin” diye konuştu.
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