Babacan, Çin’e gidiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi konuşulacak toplantı için Çin'e gidecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.05.2024 - 13:27
Babacan, Çin’e gidiyor
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 “Dış politika” ağırlıklı uluslararası bir toplantı için geçen hafta Atina’ya davet edilen  DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdi de  “ekonomi” nin konuşulacağı toplantı için Çin’e davet edildi. Babacan’ın konuşma yapacağı toplantıya farklı ülkelerden  aralarında hazine-maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları, üst düzey finans yöneticileri ve akademisyenler katılacak. Babacan, hazine bakanları ve Merkez Bankası başkanlarına ekonomi anlatacak. 


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