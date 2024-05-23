Babacan, Çin’e gidiyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi konuşulacak toplantı için Çin'e gidecek.
“Dış politika” ağırlıklı uluslararası bir toplantı için geçen hafta Atina’ya davet edilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şimdi de “ekonomi” nin konuşulacağı toplantı için Çin’e davet edildi. Babacan’ın konuşma yapacağı toplantıya farklı ülkelerden aralarında hazine-maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları, üst düzey finans yöneticileri ve akademisyenler katılacak. Babacan, hazine bakanları ve Merkez Bankası başkanlarına ekonomi anlatacak.
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