Babacan, Erdoğan'a seslendi: Ortağının sözlerine açıklık getirmelidir

Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:54

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:54

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü elebaşı Öcalan çağrısını hatırlatarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Babacan, “Olası istihbarat ve güvenlik zafiyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi, benzer eylemlerin bir daha tekrar etmemesi için, her türlü önlemin alınması için buradan hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyorum” dedi. Babacan ayrıca, “Bahçeli’nin sarf ettiği bazı sözler akla hayale sığacak, kabul edilecek sözler değildir. Madem çözüm yeri Meclis’tir, Cumhur İttifakı gelip Meclis’te Bahçeli’nin sözleriyle ne kastettiğini açıklamalıdır. Sayın Erdoğan ortağının sözlerine açıklık getirmelidir” diye konuştu.