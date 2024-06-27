Babacan, Finlandiya'da
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan uluslararası bir toplantı için bugün Finlandiya’ya gitti.
Daha önce Yunanistan, Çin ve Rusya’da toplantılara katılan DEVA Partisi lideri Babacan’a davet bu sefer Batı’dan geldi. Babacan, Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacak. Toplantıya Türkiye’den davet edilen tek isim olan Babacan, Vladimir Putin’in özel davetlisi olarak 5-8 Haziran tarihlerinde St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti. Babacan’ın Rusya’nın ardından NATO’ya alınmaması için direnen Batı ülkesi Finlandiya’ya da davet edilmesi dikkat çekti. Finlandiya, Rusya’nın itirazlarına rağmen Türkiye’nin de onayıyla NATO’ya üye olan son iki ülkeden biri olmuştu.
Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki’ye gitti. 27-29 Haziran tarihlerinde yapılacak olan toplantıya Avrupa’nın en önemli iş dünyası liderleri ve dünyaca ünlü uzmanlar katılıyor.
BABACAN’IN YURT DIŞI TEMASLARI
- Yunanistan’da diş politika anlattı: Babacan, seçim sonrası ilk yurt davetini Yunanistan’dan aldı ve uluslararası düşünce kuruluşu olan DIKTIO’nun toplantısı için Atina’ya gitti.
- Çin’de küresel sistem konuşuldu: Babacan, 26-28 Mayıs tarihlerinde Çin’in Hangzhou şehrinde katıldığı ve farklı ülkelerden Maliye-Hazine Bakanları, Merkez Bankası Başkanları ve finans kuruluş yöneticilerinin katıldığı toplantıda uluslararası parasal ve finansal sisteme dair sorunlar ve geniş kitlelerin refahını artırıcı daha kapsayıcı sistem için yapılması gerekenleri ele alan konuşma yapmıştı.
- Putin’in özel davetlisi olarak gitti: Babacan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetlisi olarak 5-8 Haziran günlerinde Rusya'daki St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- İnsan kaçakçılığı yapan generale gözaltı!
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstismar edilen çocuğun babası konuştu
- Erdoğan ve muhabir arasında ilginç diyalog
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Erbakan'dan Can Atalay'ın annesine yanıt