Babacan, Finlandiya'da

Yayınlanma: 27.06.2024 - 11:15

Güncelleme: 27.06.2024 - 11:15

Daha önce Yunanistan, Çin ve Rusya’da toplantılara katılan DEVA Partisi lideri Babacan’a davet bu sefer Batı’dan geldi. Babacan, Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılacak. Toplantıya Türkiye’den davet edilen tek isim olan Babacan, Vladimir Putin’in özel davetlisi olarak 5-8 Haziran tarihlerinde St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti. Babacan’ın Rusya’nın ardından NATO’ya alınmaması için direnen Batı ülkesi Finlandiya’ya da davet edilmesi dikkat çekti. Finlandiya, Rusya’nın itirazlarına rağmen Türkiye’nin de onayıyla NATO’ya üye olan son iki ülkeden biri olmuştu.

Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Finlandiya'nın başkenti Helsinki’ye gitti. 27-29 Haziran tarihlerinde yapılacak olan toplantıya Avrupa’nın en önemli iş dünyası liderleri ve dünyaca ünlü uzmanlar katılıyor.

BABACAN’IN YURT DIŞI TEMASLARI