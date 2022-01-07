Babacan: Şu anda yaşanan durum ev yapımı, yerli ve milli bir kriz

07 Ocak 2022 Cuma, 23:59

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, gençlerin ülkeye yönelik umutsuzluğu ve iktidarın politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Katıldığı bir YouTube programında, Türkiye’de şu anda yaşanan durumun sebebini, “Tamamen Türkiye’yle ilgili. Türkiye’deki kötü yönetim. Başka bir sebebi de yok” diye açıkladı.

Flu TV’de katıldığı programda İlker Canikligil’in “Ne oluyor” sorusuna Babacan, “Şu anda Türkiye’de yaşadığımız, ev yapımı, el yapımı, yerli ve milli bir kriz. Kısa özeti bu. Çünkü bu şiddette bir ekonomik krizi dünyada başka bir ülke yaşamıyor. Üstelik sebebi de tamamen Türkiye’yle ilgili. Türkiye’deki kötü yönetim. Başka bir sebebi de yok” şeklinde yanıt verdi.

KEMAL DERVİŞ SORUSU

Babacan’ın, 2002-2007 arasındaki ekonomi politikalarını Kemal Derviş’ten aldığı ve üzerinde fazla bir katkısı olmadığı iddialarını soran Canikligil’in sorusuna Babacan, “Aklın yolu bir. İstişareyle, ortak akılla, bilim temelinde bir plan yaparsanız ve bunu uygulayabilirseniz iyi sonuç alırsınız” diyerek cevap verdi.

AKP’nin kuruluşunda hazırladıkları ekonomi programında Derviş’in kendilerince makul gördükleri politikalarını alarak iktidarlarında uyguladıklarını belirten Babacan, önemli olanın program yazmak değil o programı uygulamak olduğunu vurguladı.

KENDİ DÖNEMİNİ SAVUNDU

Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemleri, Türkiye’nin tarihindeki en başarılı dönemler olarak nitelendiren Babacan, kendisi göreve geldiğinde 1.51 seviyelerinde olan dolar kurunun 1.29’a kadar gerildiğini söyleyerek, ihracatın da aynı dönemde, 36 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakanlık yaptığı dönemde ekonominin yükselişinde, ekonomi politikalarındaki başarıları kadar Türkiye’nin AB üyelik sürecinde gereken adamları atmasının de etkili olduğunu vurgulayan Babacan, kendi döneminde dünyada bir para bolluğu olduğu iddialarını da yalanlayarak, “O dönem zor şartlarda biz bunu başardık. Kolaydı, onun için de oldu değil” dedi.

Bakanlığı önemindeki ekonomik büyümenin borçlanarak gerçekleştiği eleştirileri kendisine yöneltilen Babacan, “Milli gelirin borca oranına bakmak lazım. Ben geldiğimde kamu borcu yüzde 74’tü. Bıraktığımda yüzde 27’ye indi” diye konuştu.

“NE YAPACAĞIZ?”

Programa katılan gençlerden Hava Ulaş, ülkede yaşanan ekonomik sorunların kendi yaş grubunda bir belirsizlik yarattığını ve birbirlerine “Ne yapacağız” sorusunu sorduklarını belirtti. Babacan’ın ve partisinin vaadettiği kalkınma programlarının kendi nesillerini kurtarıp kurtarmayacağını soran Ulaş’a, Babacan, yine kendi bakanlığı dönemine atıfta bulunarak, “Sekiz tane kriter var, bu kriterleri uyguladığınızda, çok çabuk düzeliyor ekonomi. Bu ülkenin sorunlarının köküne indiğinizde ‘iyi yönetim’ var” diyerek cevap verdi.