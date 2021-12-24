Ali Babacan iktidarı eleştirdi: 'Başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar'
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar" ifadesini kullandı.
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mart 2019 yerel seçimlerinde hükümetin kuru düşük tutabilmek adına döviz rezervlerini gizlice sattığını iddia etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar. Sonuçta hem kuru patlattılar hem 130 milyar doları yaktılar hem de seçimlerde önemli şehirleri kaybettiler. Başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar." ifadesini kullandı.
Yerel seçim döneminde kuru düşürmek için döviz rezervlerini gizlice sattılar.— Ali Babacan (@alibabacan) December 24, 2021
Sonuçta hem kuru patlattılar hem 130 milyar doları yaktılar hem de seçimlerde önemli şehirleri kaybettiler.
Başarısızlıkta resmen triple-double yaptılar.
SEÇİM DÖNEMİNDE NE OLMUŞTU ?
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden döviz satışı yapılmıştı. Merkez Bankası rezervlerinde erimeye yol açtığı gerekçesiyle bu hamle muhalefet tarafından eleştirilmişti. Rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme muhalefet partileri tarafından sorgulanmaya başlanmış ve ‘128 milyar dolar nerede‘ kampanyası başlatılmıştı.
"130 MİLYAR NEREYE GİTMİŞ"
Daha öncede Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınmasını işaret eden Babacan, "Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarını çarçur ettiler, hatta bir rivayet vardır ki; ayrılan Merkez Bankası Başkanımız, gece görevden alınan. Demiş ki: '130 milyar nereye gitmiş' diye sormuş" ifadelerine yer vermişti.
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