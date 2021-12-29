Ali Babacan'dan patronlara 'not ediyoruz' mesajı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:38

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Ankara İl Kongresi'nde gündeme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ali Babacan kongrede yaptığı konuşmasında iktidarın medyaya baskı yaptığına dikkat çekti ve “Kendisini hiç anmayın, Türkiye’yi basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 153. sıraya geriletti. Yaptığı bu hani ifade özgürlüğü? Gazetecilere davalar, cezalar, mobbingler, işten kovdurmalar gazeteci arkadaşlardan aldığım rakam bu. 10 bin gazeteci Türkiye’de işten kovdurtulmuş durumda" dedi.



PATRONLARA YÖNELİK "KİM DİK DURDU, KİM EĞİLDİ BÜKÜLDÜ YAZIYORUZ KENARA"



Medya patronları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Babacan, "Hafif eleştiri yaptı diye, TV’de olumsuz birkaç kelime söyledi diye… Konuşan, yazan, çizen aleyhte kim varsa hemen patrona telefon. ‘Ya işten kovarsın, ya senin canını okuruz. Patronlardan diri duranlar var, boynu bükük olanlar var. Patronlardan korkmadan ‘Kardeşim bu benim mesleğim, yapacağım’ diyenler var; tehditle ya da teşvikle emir altında olanlar var. Hepsini biliyoruz. Bunların hepsini not ediyoruz. Kim dik durdu, kim eğildi büküldü yazıyoruz kenara" diye konuştu.

"ERDOĞAN’IN SİYASİ HAYATININ FİNALİ 84 MİLYON İÇİN UMUDA AÇILAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"



Babacan ayrıca şunları söyledi:

"Erdoğan’ın siyasi hayatının finali 84 milyon için umuda açılan yeni bir başlangıç olacak. Bunu göreceğiz. Bizler Türkiye’deki bu dönüşümün asli parçası olacağız.

Ne devlet ne başka güç sahipleri Türkiye’de yaşayan hiçbir kadının yaşam tarzına müdahale edemez. Kimsenin bunu yapmaya haddi yok. Kadınların ne giyeceğine, kılığına, kıyafetine kimse karışamaz. Bizler DEVA Partisi olarak tüm hak ve özgürlükleri koruyacağız.

Sosyal haklar, destekler, yardımlar iktidarın istismar ettiği bir alan. Sosyal yardımları lütuf değil hak olacak."