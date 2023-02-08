Ali Babacan'dan Twitter'ın kısıtlanmasına tepki: VPN şarj tüketimini artırıyor; bu nasıl bir iş bilmezlik?

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:31

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:15

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yurttaşların arama-kurtarma ve yardım çağrıları için yoğun bir şekilde kullandığı Twitter platformuna erişim kısıtlaması, sosyal medyada tepki çekti.

Duruma bir tepki de DEVA Partisi lideri Babacan'dan geldi.

Babacan, "İletişimin can kurtardığı bir günde Twitter engellenir mi? Bu nasıl bir iş bilmezlik? Vatandaş harıl harıl VPN indirmeye çalışıyor. VPN şarj tüketimini artırıyor. Ne yapıyorsunuz siz!" şeklinde konuştu.