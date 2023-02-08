Haluk Levent Twitter 'kısıtlamasına' isyan etti: 'Ne yapacağız şimdi, kime duyuracağız organizasyonları?'

10 ili vuran deprem felaketinin ilk gününden beri yurttaşlar için ekibiyle seferber olan AHBAP Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent; Twitter'ın iktidar eliyle yavaşlatılmasına sert tepki gösterdi. Levent, "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:05
Haluk Levent Twitter 'kısıtlamasına' isyan etti: 'Ne yapacağız şimdi, kime duyuracağız organizasyonları?'
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Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından yardım çığlıklarının merkezi olan ve bir tür haberleşme ağı görevi gören Twitter’a erişim sorunu yaşanıyor.

Pek çok kullanıcı Twitter’a giremediğini belirtirken bazı kullanıcılar da ancak VPN yardımıyla Twitter’a bağlanabildiklerini söylüyor.

HALUK LEVENT'TEN TEPKİ

Bu durum en çok da Kahramanmaraş depreminin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde olan AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent'i etkiledi.

Yardım duyurularını, ihtiyaç listelerini şu ana kadar hep sosyal medya aracılığıyla yayan Levent, Twitter'ın yavaşlatılmasına isyan etti.

"NE YAPACAĞIZ ŞİMDİ?"

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Levent, "Eee ne yapacağız şimdi? Kime duyuracağız organizasyonları?" ifadelerini kullandı.


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