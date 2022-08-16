Babacan'dan Bahçeli'ye: Özür dileyeceğine bana sataşmış
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisini “Babacan’ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır” sözleriyle hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.
DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Bahçeli’yi “krizlerin ortağı” olarak niteleyen Babacan, “Karaman il başkanımıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Krizlerin ortağı, Karaman il başkanımıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış.— Ali Babacan (@alibabacan) August 16, 2022
Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi?
Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz.
Yargı sürecinin takipçisi olacağız.
NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Partisi Karaman İl Başkanı Burak Demirer ve gazeteci Hüseyin Ölger'in MHP Karaman İl Başkanı ve beraberindeki grup tarafından sopalarla saldırıya uğramıştı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şiddeti siyaset zanneden bu zihniyetle mücadele edeceğiz" ifadeleriyle saldırıyı kınamıştı.
Devlet Bahçeli ise dün yaptığı yazılı açıklamada, “Devası derdine yetmeyen, küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz Babacan’ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır” demişti.
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