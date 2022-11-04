Babacan'dan çarpıcı '2017 referandumu' itirafı

04 Kasım 2022 Cuma, 16:52

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda 2017 referandumuna ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yolunu açan 2017 referandumu için "Büyük bir helalleşme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

Babacan, ''2017'de referandumunda keşke konuşmama kararımı bozup konuşsaydım. Millete keşke bu iş yanlış, memleketin başını belaya sokacağız' diye anlatsaydım. Önce imzalar toplandı sonra milletvekilleri gördü, sır gibi saklandı. Meclis'e sunulurken pat diye ortaya çıktı. Keşke çıkıp avaz avaz bağırsaydım 'yanlış, yapmayalım bu işi' diye'' dedi.

AKP'NİN HDP ZİYARETİ

Babacan, AKP'nin "anayasa" çalışmaları kapsamında Meclis'te HDP'yi ziyaret etmesine ilişkin "2015'te iki seçim arasında kendileri ziyaretlerde bulundular. Onlar irtibat kurduğunda ziyaret ettiklerinde hiçbir şey yok muhalefet ziyaret edince vay teröristler, vay ortaklar. İşlerine geldiğinde demokrat işlerine gelmediğinde otokrat. Böyle çalışıyor. Altılı masayı mutabakatla çalışan bir kuruluşa benzetiyorum. HDP konusu altılı masanın ortak gündem konusu değil. Altılı masa mutabakatla çalışıyor. DEVA Partisi olarak böyle bir bariyerimiz yok. 'Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsun?' sorusu gelince parti farketmeksizin herkesin cevabı aynı" diye konuştu.

Babacan, Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiyle ilgili ise "Türkiye bunu ilk defa yaşayacak, tarihimizde örneği yok. İlk defa 6 parti bir araya gelecek, seçimden sonra ülkeyi nasıl yönetecekleri konularında mutabık kalacaklar, seçimden sonra ne yapacakları konusunda mutabık kalacaklar, ortak aday konusunda mutabık kalacaklar. Ondan sonra beraberce seçime gidecekler" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI: NİYE MHP'Lİ BAKAN YOK?

Babacan, Cumhur İttifakı'nın durumuna dair de şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti ve MHP beraber nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Niye MHP'li hiçbir bakan yok? Niye Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor. Bu normal bir ortaklık değil. Belki böylesi işine geliyor Bahçeli'nin. Belki de Bahçeli başarısızlığın ortağı görünmek istemiyor. Dün enflasyon açıklandı, son 24 yılın en yükseği. TÜİK'in örtmeye çalıştığı enflasyon TÜFE'de yüzde 85'e çıktı, gıda enflasyonu yüzde 99'a çıktı, ÜFE'de de yüzde 157'ye. Bir tane MHP'li bakan yok ki millet çıkıp hesap sorsun. Hem iktidara ortak olayım iktidarın bütün menfaatlerini sağlayayım, kadrolaşayım devlette ama hiç sorumluluk üstlenmeyeyim. Tipik bir Bahçeli oyunu."