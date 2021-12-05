Babacan'dan Erdoğan'a 'Çin' tepkisi

05 Aralık 2021 Pazar, 09:37

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Bursa il kongresinde konuştu.

Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide yeni dönem haritası için Çin’i örnek vermesine tepki gösterdi. Babacan, "Bu tür büyüme, bir kere demokrasiyi tamamen rafa kaldırmak demek. Milleti başını kaldıramayacağı maaşlarla çalıştırıp, gün yüzü göstermemek demek. Sayın Erdoğan, daha da zor şartlarda yaşayacağımızı itiraf ediyor. Halkı fakirleştirerek büyüme, model bu. Böyle uydurma modellerle yaptığınız saçmalıkların arkasını doldurmaya çalışmayın. Böyle bir model olamaz” dedi.

Babacan şunları dile getirdi:

"5 dakika, 10 dakika bakıyorsunuz, kur biraz ekranlarda gevşiyor gibi. Ondan sonra ne biliyorsa onu okuyor kur. Çünkü, artık devletin, Merkez Bankası’nın, hükümetin bir ekonomi politikasının olmadığını herkes anlamış durumda. Aynı dibi delik olan çatlak olan havuz gibi su döküyor, havuz dolmuyor. Ne döküyorsa çatlaklardan, deliklerden akıyor gidiyor. Üstelik, Merkez Bankası’nın müdahale ettiği sattığı döviz kendi dövizi değil. Borç aldığı döviz. Eksi 50 milyar doları görmüş olan net rezervler, Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonu, Merkez Bankası döviz sattıkça daha da eksiye, dibe gidiyor. Böyle bir miras yedilik bu ülkede görülmedi.

(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Kur dediğin bugün artar yarın düşer, enflasyon dediğin bugün artar yarın düşer” sözleri üzerine) Böyle bir vurdumduymazlık olabilir mi? Gelsin şu Bursa’nın caddelerinde sokaklarına dolaşsın. Vatandaşla sohbet etsin. Vatandaş öyle mi söylüyor acaba? Vatandaş kendisi kadar umursamaz mı? Vatandaş durumun vahametini Cumhurbaşkanı’ndan daha iyi anlamış durumda. Kendi kendine mi oluyor bu? Hava durumu mu, yağmur mu, tabiat olayı mı bu? Sen yapıyorsun. Kuru patlatan sensin. Bu milletin artık evindeki buzdolabına yeteri kadar yiyecek koyamamasının, eti sıyrılmış kemik satılmasının, bu ülkenin vatandaşın gidip kasaplardan kuru kemik almasının sorumlusu sizsiniz. Kaçamazsınız."