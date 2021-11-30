Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında isim vermeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı paradan altı sıfırın atılması konusunda eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında faiz hakkında açıklamalarda bulunuyor.
Açıklamasında faiz hakkında konuşan Erdoğan, "Yıl sonu itibarıyla enflasyonda da kendisini gösterecek, buna inanıyorum. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
İSİM VERMEDEN ELEŞTİRDİ
Erdoğan, açıklamasının devamında ise isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi.
Erdoğan, "Paradan altı sıfırı attık diye övünüyor. Ne sen attın ya. Dönemin başbakanı olarak ben attım" ifadelerini kullandı.
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