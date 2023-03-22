Babacan'dan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklama: YSK'ye itiraz edeceğiz
Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığı için başvurusuna Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz edeceklerini söyledi.
DEVA Partisi lideri Babacan, Flash Haber TV'de Türkiye Nereye programına konuk oldu. Gündeme dair sorulara yanıt veren Babacan, seçime ilişkin değerlendirmede de bulundu. Babacan, "Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız; planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım." ifadesini kullandı.
Babacan, "Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan sonra biz de YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken bu mümkün değil’ diyeceğiz. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemi. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, Anayasaya aykırıdır." dedi.
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