Babacan'dan Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamasına sert tepki: 'Kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?'

30 Eylül 2022 Cuma, 16:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada,"Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde giderek artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan 11 yıl önce, 2011 yılında ilan ettiğimiz 'Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma' sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözlerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Babacan paylaşımında, “Tüm kurumları kendinize bağladığınız, tek yetkili olarak göreve başladığınız 9 Temmuz 2018 günü enflasyon yüzde 15,85 idi. Rakamları Ayarlama Enstitüsü'nün açıkladığı makyajlı veriye göre ise bugün yüzde 80,21. Çok merak ediyorum; kabiliyetinizi göstermek için neyi bekliyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.