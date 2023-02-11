Babası Deniz Baykal'ın vefatının ardından Aslı Baykal'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 21:14

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 21:34

Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti. Baykal'ın ölüm haberinin ardından kızı Aslı Baykal, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Baykal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bu sabaha karşı 04.00'te hakkın rahmetine kavuşan Babam Deniz Baykal’ın cenaze töreni 14 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da CHP ve 11:30'da TBMM’de yapılacaktır. Öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedilecektir. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"

Bu sabaha karşı 04.00te hakkın rahmetine kavuşan Babam Deniz Baykal’ın cenaze töreni 14 şubat 2023 tarihinde saat 10:00da CHP ve 11:30da TBMM’de yapılacaktır.Öğle namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından devlet mezarlığına defnedilecektir. — Aslı Baykal (@asliibaykal) February 11, 2023

Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, 84 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından siyasilerden de peş peşe taziye mesajları gelmişti.