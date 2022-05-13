BAE Devlet Başkanı El Nahyan hayatını kaybetti, Erdoğan taziye ziyaretine gidecek

13 Mayıs 2022 Cuma, 15:37

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, hayatını kaybetti. 73 yaşındaki El Nahyan'ın ölümü nedeniyle ülkede 40 günlük yas ilan edildi.

Al Nahyan'ın ölümünün ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir açıklama yaptı. Cuma namazı çıkışında basına konuşan Erdoğan, taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne üç gün sürecek bir ziyaret yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Uzun süredir bir rahatsızlığı vardı. Bugün de Rahman'a kavuştu. Rabbim taksiratını affetsin cennetiyle muamele etsin. Biz de taziye için ziyarete gideceğiz" açıklaması yaptı.

Erdoğan, Al Nahyan'ın ölümü üzerine resmi sosyal medya hesabı üzerinden de bir taziye mesajı yayımladı. AKP'li Cumhurbaşkanı mesajında "Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri, değerli kardeşim Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.