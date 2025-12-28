'Bağırsak florası' uyarısı: Bozulma, yeni hastalıkların habercisi

Vücudumuz sadece et ve kemikten ibaret değil, içimizde bizimle yaşayan, trilyonlarca bakteri, virüs ve parazitten oluşan devasa bir ekosistem var. Bu görünmez ordunun sağlığımız üzerindeki etkisinin sanılandan çok daha büyük olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Kamuran Doğan, dengesi bozulan bağırsak florasının, birçok sistemik hastalığın fitilini ateşlediğini vurguladı.

SAĞLIKLI YAŞAMIN TEMELİNDE

Mikrobiyotanın vücutta yaşayan bakteri, virüs ve parazitlerden oluşan çok yönlü bir ekosistem olduğunu belirten Dr. Doğan, “Mikrobiyota, vücudumuzla karşılıklı fayda ilişkisi içinde yaşayan mikroorganizmalar topluluğudur. Bağırsak florasının dengesinin bozulmasının sistemik hastalıklar için zemin oluşturabilir. Sağlıklı bir mikrobiyotanın temeli beslenmeden geçiyor. İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durulması, lifli besinlere ağırlık verilmesi ve ev yapımı yoğurt, kefir, pancar kvass gibi fermente gıdaların artırılması daha faydalı olacaktır. Baklagiller de bağırsak dostu besinler arasında bulunuyor. Aynı zamanda düzenli egzersiz, hareketli yaşam ve stres yönetimi de mikrobiyota dengesini doğrudan etkileyen yaşam tarzı unsurlarıdır” dedi.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK MİKROBİYATAYI BOZUYOR

Gereksiz antibiyotik kullanımının mikrobiyota üzerindeki en yıkıcı etkilerden biri olduğunu söyleyen Dr. Doğan, “Bakteriyel bir enfeksiyon varsa antibiyotik elbette gerekli; ancak gereksiz antibiyotik kullanımı mikrobiyotaya çok ciddi zarar veriyor. Bağırsak sağlığı gaita analiziyle değerlendirilebiliyor. Bunun yanı sıra klinik bulgular ve hastanın şikayetlerinin de mikrobiyota dengesizliğini anlamada önemli ipuçları sunuyor. Bağırsakları sağlıklı tuttuğumuzda diğer hastalıklar konusunda elimiz güçlenmiş oluyor” ifadelerini kullandı.