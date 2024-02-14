Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Partisinin yerel seçimelre tek başına girme kararı sonrası istifa eden İYİ Parti'nin eski GİK üyesi Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Erdem, Erdoğan'a da 'Sisi' üzerinden göndermede bulundu.
İYİ Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı almasının ardından istifa eden Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
İstifa kararında İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara'da da aday çıkarma kararının, “iki ilin muhalefette kalmasını riske attığını” vurgulayan Erdem paylaşımında, seçimlerde İBB'nin mevcut başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.
Erdem paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019'daki sözleri üzerinden göndermede bulunarak "AKP'liler tabii ki İmamoğlu'na verecek, Sisi’ye verecek halleri yok ya" ifadesini kullandı.
Biz 31 Martta Ekrem İmamoğlu’na @ekrem_imamoglu oy vereceğiz— Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) February 14, 2024
AKP’liler tabi ki @ekrem_imamoglu na verecekler
Sisi’ye verecek halleri yok ya
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde 23 Haziran tekrar seçimleri için "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz. İşte mesele bu kadar önemli" ifadelerini kullanmıştı.
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