Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Partisinin yerel seçimelre tek başına girme kararı sonrası istifa eden İYİ Parti'nin eski GİK üyesi Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı. Erdem, Erdoğan'a da 'Sisi' üzerinden göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 21:44
Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Abone Ol google-news

İYİ Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına girme kararı almasının ardından istifa eden Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstifa kararında İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara'da da aday çıkarma kararının, “iki ilin muhalefette kalmasını riske attığını” vurgulayan Erdem paylaşımında, seçimlerde İBB'nin mevcut başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

Göz Atın
İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı
Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklandı

Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklandı

Erdem paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2019'daki sözleri üzerinden göndermede bulunarak "AKP'liler tabii ki İmamoğlu'na verecek, Sisi’ye verecek halleri yok ya" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde 23 Haziran tekrar seçimleri için "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz. İşte mesele bu kadar önemli" ifadelerini kullanmıştı. 


İyi Parti haberleri Bahadır Erdem haberleri Ekrem İmamoğlu haberleri Recep Tayyip Erdoğan haberleri Sisi haberleri

İlgili Haberler

Erdoğan 11 yıl sonra Sisi ile bir araya geldi: İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz

Erdoğan 11 yıl sonra Sisi ile bir araya geldi: İki ülke arasında yeni bir sayfa açıyoruz
İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'

İmamoğlu, İliç'teki maden faciasının ardından ilk kez konuştu, Murat Kurum'u işaret etti: 'Altında kimin imzası var hepiniz biliyorsunuz...'
İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin itirazı doğrultusunda Kanal İstanbul imar planı iptal edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz

CHP belediye başkan adaylarını açıkladı, kurmaylar istifa ve eleştirilere yanıt verdi: Değişimi sağlıyoruz
Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…

Bodrum katını basan soğuk su! Olumsuzluklara rağmen kediyi kurtardı…
Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!

Binali Yıldırım’ın 'Anagold' savunması gündemde: Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya düştü…
Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'

Sedat Cezayirlioğlu İliç'teki toprak kaymasının ardından isyan etti: 'Türkiye'yi değil dünyayı felakete sürüklediniz'
Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması

Taksici ile yaya arasında biber gazlı ‘ayağımı ezdin’ tartışması
Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ maden alanına giremedi