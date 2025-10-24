Bahçeli bu açıklamalara ne diyecek? Cumhur İttifakı'nda 'KKTC' çatlağı... Erdoğan'dan çok konuşulacak çıkış: 'Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil'

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC'deki seçimi CTP adayı Tufan Erhürman'ın kazanmasının ardından "Kıbrıs Türkiye'ye katılmalı" çağrısı yaparken; Erdoğan'dan son dakika 'Kıbrıs'ın iradesine saygı' yorumu geldi.

Körfez turu sonrası uçakta soruları yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır" dedi.

'BİZİM KUZEY KIBRIS'A YAN BAKMAMIZ, TERS BAKMAMIZ ASLA MÜMKÜN DEĞİL'

Erdoğan, uçakta verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık."

BAH Ç EL İ NE DEM İŞ T İ ?

Bahçeli, seçim akşamı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla, cumhurbaşkanlığı seçiminin çok az katılımla gerçekleştirildiğini savundu ve "KKTC Parlamentosu'nun acilen toplanıp, seçim sonuçları ve federasyona dönüşü kabul etmeyeceğini ilan etmesi" çağrısında bulunmuştu.

Bahçeli, 21 Ekim'de grup toplantısında da benzer görüşleri tekrarladı ve "KKTC'nin Türkiye'nin 82'inci ili olması gerektiğini" savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,7'sini almış, Merkez sağdaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinin desteğiyle bağımsız aday olarak seçime giren Ersin Tatar'ın oy oranı ise 35,8'de kalmıştı.

Yaklaşık 218 bin seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta sandığa gitme oranı ise yüzde 64 seviyesinde olmuştu.

1983 yılında bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınıyor.