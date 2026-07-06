Bahçeli çağrı yapmıştı... İktidarın 'askeri hastaneler' için planı ne?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askeri hastaneler açılmalı" çağrısının ardından gözler iktidara çevrildi.

Askeri hastanelerin yeniden açılması için iktidarın yeni formüller üstünde çalıştığı öğrenildi.

Taslak çalışmaya göre; eskiden var olan 25 askeri hastane değilse bile en az 15’inin yeniden açılmasının gündeme geleceği, askeri hastaneleri, yine askerlerin yöneteceği belirtildi. Askeri hastanelerin açılsa bile eski sağlık personeli gücüne ulaşmasının 10 yılı alacağı iddia edildi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, askeri hastanelerle ilgili taslak çalışmanın detaylarını ve kulis bilgileri paylaştı.

"DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR"

Babacan'ın yazısı şöyle:

"Geçen ekim ayında kaleme aldığım taslak çalışma, ilgili bakanlıklar arasında netleştiriliyor. Daha mantıklı ve akılcı öneriler gündeme gelmiş gibi…

- Askeri hastanelerden hizmet alacakların, TSK, MİT, Jandarma, emniyet gibi güvenlik alanında hizmet veren tüm kurumları kapsadığını yazmıştık. Şimdi bu düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. FETÖ ve PKK gibi terörle mücadele konusunda fiilen karar alan, imza atan sivilleri de kapsama katmak istiyorlar. Örneğin, Vali, rektör ve müsteşar gibi.

- Eskiden var olan 25 askeri hastane değilse bile en az 15’inin yeniden açılmasının gündeme geleceği, askeri hastaneleri, yine askerlerin yöneteceği belirtiliyor. Bu hastanelerin sağlık personeli açısından eski gücüne kavuşmasının en az 10 yıl alacağı öne sürülüyor.

- Askeri hastanelerden hizmet alacakların sayısı, listeye yeni katılanlarla birlikte 2.5 milyon kişiyi bulacak. ‘Milli Güvenlik Kurulu’nun devlet güvenliği saydığı tüm alanlarda hizmet veren herkesin yararlanması’ gibi bir ifade kullanılıyor.

- Çalışmaya katılanlar, askeri tıp akademisi anlayışının 12 Eylül askeri darbe döneminde hayata geçirildiğini, ondan önceki dönemde, askeri hastanelerin asker yönetiminde, askeri doktor ve sağlık elemanlarının eğitiminin ise sivil üniversitelerde olduğunu dile getiriyorlar.

- Askeri doktor ve sağlık personelinin Milli Savunma Bakanlığı’nın belirlediği sayıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından her yıl kontenjana alınarak yetiştirilmesi konusunda ısrar ediliyor. Ayrıca, hastanelerin MSB’ye değil, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kalması planlanıyor.

- Konu, askeri hastane hizmetleri, askeri sağlık personelinin eğitimi, asker kışlalarındaki sağlık hizmetleri ve askeri personelin yakınları ve emeklilere verilen sağlık hizmetleri olarak üç başlık altında toplanıyor…"