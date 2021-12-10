Bahçeli, CHP ve HDP'yi hedef aldı

10 Aralık 2021 Cuma, 17:59

İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşmeleri gergin geçti.

Bakan Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda. 'Kahraman Mehmetçik'i, ayakta alkışlar mısın?' deyip kendi ayakta alkışlanıyormuş çakallığını yapana alet olmayın" şeklindeki ifadesi üzerine milletvekilinin üzerine yürümüştü.

Soylu, Özel'e, "Ulan şerefsiz, çakal sensin" yanıtını vermişti.

"TERÖR SEVİCİLİKTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sosyal medya hesabından Bakan Soylu ve CHPli vekil arasındaki gerilime dahil oldu.

Bahçeli, "Bir HDP’li vekilin 'Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz' açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Terörle mücadelede tarihi başarılara imza atan bakanlıklarımızın bütçeleri müzakere edilirken mayası bozuk, meşrebi bulanık, mensubiyeti hasarlı isimlerin alçalmış üsluplarıyla Genel Kurulu terörize etmeleri hakikaten rezaletin daniskası, işbirlikçiliğin alametifarikasıdır.

TBMM’de yaşanan karmaşa ve siyasi kundakçıların tacizleri asla tesadüfi değildir. Bölücü terör örgütü darbe üstüne darbe yedikçe Meclis’e yuvalanmış ittifak ve ikbal ortaklarının ateşi yükselmekte, sinir sistemleri, oto kontrol mekanizmaları altüst olmaktadır.

Artık CHP’yi HDP’den, Kılçdaroğlu’nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan’dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır.

Bir HDP’li vekilin “Kürdistan’a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün Genel Kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil’in yeni CHP’sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir"