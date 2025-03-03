Bahçeli-Demirtaş temasının perde arkası: O görüşme hastanede olmuş!

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:23

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:23

Karar yazarı Yıldıray Oğur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmesinin perde arkasını anlattı.

Oğur konuyla ilgili olarak kaleme aldığı köşe yazısında, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’ın 1 Mart sabahı olduğu ameliyat için Adalet Bakanlığı’ndan izin istediğini aktararak şöyle devam etti:

"Talep Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitti ve Erdoğan’ın oluruyla Demirtaş, Cuma günü Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında eşi Başak Demirtaş’ın yanında oldu.

Bu sırada da MHP Lideri Devlet Bahçeli, hastanedeyken Demirtaş’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dedi.

Bahçeli, görüşmede Demirtaş’a, Öcalan’ın çağrısı sonrası Gazete Duvar sitesinde yazdığı yazıdaki “Erdoğan, Bahçeli, Öcalan… Allah uzun ömür versin” duası ve sürece verdiği destek için teşekkür etti."

Oğur, "MHP’li kaynaklar görüşmenin çok pozitif geçtiğini anlatıyor" diye de ekledi.

Demirtaş, MHP liderinin çağrısıyla açığa çıkan ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silahları bırakıp kendisini feshetme talimatı verdiği süreci desteklemiş ve “Bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” demişti.