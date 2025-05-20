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Bahçeli'den Galatasaray'a 'şampiyonluk' tebriği

Bahçeli'den Galatasaray'a 'şampiyonluk' tebriği

20.05.2025 11:11:00
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Haber Merkezi
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Bahçeli'den Galatasaray'a 'şampiyonluk' tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray için kutlama mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum.

Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum."


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