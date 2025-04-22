Bahçeli 'erken seçim yok' dedi, Şamil Tayyar rahatladı: 'Haddini bildirdi, mevzu kapandı'

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:39

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen ve Bahçeli'nin bir dönem danışmanlığını yapan Mümtaz'er Türköne'nin 'erken seçim' iddiası siyaset gündemini alt üst etti.

Türköne, T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda Erdoğan'ın İmralı Süreci'ni baltalayacağını ve Bahçeli'nin de bundan dolayı erken seçim ilan edeceğini söylemişti.

ŞAMİL TAYYAR'DAN JET YANIT GELMİŞTİ

Türköne'nin sözlerinin ardından AKP cephesinde en büyük tepki eski AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan geldi.

Tayyar önce sosyal medya hesabından bu söylemlerin MHP tarafından yalanlanmasını, aksi halde Cumhur İttifakı açısından izaha muhtaç olacağını ifade etti.

Tayyar, bu sözlerinin ardından akşam katıldığı TV yayınında yine bu konuya değindi ve edindiği bilgilere göre ittifak içerisinde yolunda gitmeyen işlerin olduğunu belirtmişti.

BAHÇELİ, ERKEN SEÇİM İDDİALARINA KAPIYI KAPATTI

Gündemde iki gündür adeta ana gündem maddesi olan erken seçim iddialarının ardından Bahçeli bugün uzun bir yazılı açıklama yaparak erken seçim iddialarını yalan ve yaygara olduğunu net bir şekilde ifade etti ve Türköne için sert ifadeler kullandı:

"Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. MHP'nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir."

ŞAMİL TAYYAR RAHAT NEFES ALDI: BAHÇELİ HADDİNİ BİLDİRDİ

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Mümtazer Türköne'nin 'Bahçeli erken seçimi getirecek' sözlerinin Bahçeli tarafından yalanlanmasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada Bahçeli'nin Türköne'ye 'haddini bildirdiğini' belirterek şu açıklamayı yaptı:

"MHP lideri Devlet Bahçeli, şahsı ve partisi adına ‘hüküm cümlesi’ kurarak cumhur ittifakına nifak sokmaya çalışan Mümtazer Türköne’ye haddini bildirdi.

Açıkça şöyle dedi:

‘Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır.

MHP’nin ve cumhur ittifakının kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir.’

Mevzu kapanmıştır.

Türköne, bundan sonra istediğini söyler, yazar, kendi bilir, ancak MHP ve Bahçeli adına racon kesme dönemi bitti."