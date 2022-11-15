Bahçeli: HDP'nin siyaset dünyasında yer almasına bir saniye tahammül edemiyoruz

15 Kasım 2022 Salı, 10:48

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partsinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP'nin başörtüsü konusunda anayasa değişikliği teklifiyle ilgili HDP ile görüşmesini geçen hafta "Son derece doğal ve doğru bir adım" olarak karşılayan Bahçeli, bu haftaki konuşmasında HDP'yi hedef aldı.

"DAYANAMIYORUZ, BİR SANİYE TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"

Bahçeli, HDP'nin varlığına tahammül edemediklerini söyleyerek "Türkiye'de siyasetin de teröre sevimli mesajlar veren tarih önünde suç ortağıdır. Her muhitte olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz. Terörist görmeye dayanamıyoruz. Biz terör örgütüne eleman devşiren sözde Kürdistan propagandasıyla sınırlarımızı kevgire çeviren HDP'nin siyaset hayatında yer almasına bir saniye tahammül edemiyoruz. HDP, CHP'nin ikiz kardeşi diğer partilerin marjinal ortağıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

EYT'LİLER LEHİNE KANUN

EYT'liler ile sözleşmeli çalışan vatandaşlarımızın lehine olacak kanunu düzenlemelerini hayata geçirmiş olacağız. Cumhur İttifakı oyalanmıyor, yerinde saymıyor. Bizim anlayışımızda çalışmak en hayırlı sermayedir. Hizmet etmeyi milletten mükafatı Allah'tan bekleyen insanlarız. Karıncalar gibi çalışıyoruz. Zahmetsiz rahmet olmaz, lafla peynir gemisi yürümez. Adım adım 2023 köyüm benim hizmet toplantılarında görev alan partililerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye’yi zilletin 6+1 ayaklı kumar masasına teslim etmeyeceğiz.

TERÖRLE MÜCADELE

Terör örgütleri tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Hiçbir türevi masum değildir. Bunun üstesinden gelmeden hayatın diğer alanlarında başarı yakalamak çok zordur. Toplumsal huzurumuzun terörle mücadelede alınacak kesin sonuçlara birebir bağlıdır. Dağlarda ve bürokraside bölücü terör örgütüyle hesaplaşmadan huzur bulamayız. Milli birliğimiz buna bağlıdır.

Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak buna tahmmül etmeyecektir. Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz. Teröründen irade ve inancından bahsedilemez. Türkiye ne zaman yükselişe geçse terör örgütleri tarafından kanlı bir mesaj almaktatır. Terör terörüzmin bir yönüdür ama hepsi değildir.

"HDP, PKK'NIN CAN YOLDAŞIDIR"

Terör örgütleri muhasım çevrelerin çıkarına kullanılan kiralık katiller sürüsüdür. Terörün haklı gerekçesi asla olamaz. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettirse, bölgesel ve küresel meselelere ne zaman müdahil olsa asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Bu durum karanlık bir döngüdür. Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir.

Özelde terörle genelde terörizmle mücadele doğaçlama bir süreç şeklinde görülemeyecektir. Terörle mücadele çok değişken ve dinamik bir mücadele alanıdır. Teröristin eylem yöntemlerinin değişmesinde güvenlik kuvvetlerini devamı eğitecek, donatacak taktik-eğitim programı oluşturulmalıdır.

Türkiye'de terör örgütüne eleman devşiren HDP'nin siyaset dünyasında yer almasına bir saniye tahammül edemiyoruz. HDP, PKK'nın can yoldaşıdır. HDP, CHP'nin ikiz kardeşi diğer partilerin marjinal ortağıdır.

TTB BAŞKANI FİNCANCI'YA: BEDELİNİ ÖDEMEK DURUMUNDA

Türk askerine kimyasal silah iftirası atan, sonra da PKK’lı Karasu tarafından alkışlanan TTB Başkanı ile diğer bölücü terör yandaşları ihanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödemek durumundadır. Vatansızlara bu aziz vatanın suyu da ekmeği de haramdır. Düşmana asla merhamet edilmeyecektir.

İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ SALDIRI

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırı bir kez daha yüreklerimizi dağlamıştır. Şehitlerimize rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. PKK/YPG ve arkasında duran efendilerini lanetliyorum. Teröristin bir gün bile geçmeden ele geçmesinden dolayı istihbarat ve emniyet güçlerimizi kutluyorum.

Terörizme kucak açanlardan hesap soracağız, terör örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Kiralık katillerini üzerimize salanlara misliyle cevap vereceğiz. Türk milleti teröristleri eğitim, silahlandırıp, Türkiye'ye gönderen sözde müttefiklere diz çökmeyecek, şirret oyunların boyun eğmeyecektir.

ALTILI MASA TOPLANTISINI HEDEF ALDI

Dün zillet ittifakının toplantısı İstiklal Caddesi saldırısının gölgesinde yapılmıştır. HDP'nin taziye mesajı ile 6'lı masa açıklamasında bir fark var mıdır? Meçhul bir terörden bahsediyorlar, tamamıyla günü kurtaran bir açıklamayla zillet ittifakı neden ihtiyaç duymuştur. 'Teröre geçit vermeceğiz' demişler de bu terörün kaynağı kimdir? Saldırıya karşı açıktan tavır alamamış, açıktan lanetleyememiştir. PKK terör örgütüdüri tüm insanlığın düşmanıdır diye konuşun ki görelim.

HDP'nin sözde taziye mesajıyla altılı masanın mesajı arasında fark var mıdır? Katile katil diyememiştir. Zillet ittifakına sesleniyorum, korkmayın. Terörist Demirtaş'ı 'Serbest bırakacağım' diyen Kılıçdaroğlu'nun yumruğunu sıkması eşyanın tabiatına aykırıdır. HDP neyse CHP odur.

"BEYOĞLU'NUN SEÇİLMESİ TESADÜF DEĞİL"

İstiklal Caddesi saldırısı, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki başarılı diplomasisine cevaptır. Türkiye'nin hızını kesme darbesidir. Beyoğlu'nun seçilmesi tesadüf değildir, Korku üretmektir. İstiklal Caddesi saldırısını yaklaşan seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil aynı zamanda casuslardır. Bunlara teröristlerle aynı muamele yapılmalıdır.

ABD'NİN TAZİYE MESAJI

ABD'nin bakışıyla zillet ittifakının başı arasında fark gören var mıdır? Suriye ve Irak'taki terörist kamplarda eğitilip canlı ceset gibi Türkiye'ye sızdırılan teröristlere hedef listesi veren hiçbir ülke dost değildir, müttefik değildir. Terörizmle hesaplaşmak emperyalizmle hesaplaşmak demektir.

GEZİ DİRENİŞİ'Nİ HEDEF ALDI

İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi, 6-8 Ekim olayları gibi güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme tertibidir. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de vardır. O gördüğünüz yer gömüldüğünüz yer olacaktır. Ekonomimizi hedef alıyorlar, bin yıllık kardeşliğimizi, iç barışımızı hedef alıyorlar.

NEW YORK TIMES'IN 'TAKSİM' HABERİ