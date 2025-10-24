Bahçeli kürsüden çağrı yapmıştı... Askeri hastanelerde 'yeni formül' iddiası: 'Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacaklar...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup kürsüsündeki konuşmasında askeri hastaneler için mesaj vermişti.

Bahçeli, "MHP olarak, askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama açılması bir sevap olacaktır. Hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor, bu hususta elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum" demişti.

CHP DE KANUN TEKL İ F İ VERM İŞ T İ

CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın ortak imzasıyla, kapatılan askeri hastanelerin yeniden kurulması ve Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiş 25 sağlık kuruluşunun Millî Savunma Bakanlığı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisine devredilmesi hakkında kanun teklifi verilmişti.

CHP tarafından TBMM Başkanlığı'na 13 Ekim'de sunulan teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer almıştı:

"Ulusal güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, hem ülke sınırları içinde hem de sınır ötesinde milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yapmaktadır. Ordumuzun görevlerini etkin biçimde yerine getirmesinde en az silahlı unsurlar kadar önemli olan bir yapı daha vardır, askeri sağlık sistemi.

Mehmetçiğin sağlığı, hayatı ve cephe hattındaki direnci büyük ölçüde bu yapının varlığına bağlıdır. Askeri hastaneler ve askeri doktorlar, yalnızca tedavi hizmeti değil, aynı zamanda ordunun harp sahasındaki operasyonel kapasitesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Askeri tıp, sivil sağlık hizmetlerinin yerine geçemeyeceği, özel bir uzmanlık alanıdır. Hiçbir demokratik ülkede, hiçbir iktidar kendi ordusunu askeri doktorundan ve askeri hastanelerinden yoksun bırakmaz; böyle bir uygulama ne akılla ne de devlet ciddiyetiyle bağdaşır."

YENİ FORMÜL İDDİASI

Nefes yazarı Nuray Babacan, askeri hastanelerle ilgili yeni bir formül düşünüldüğü iddialarını kaleme aldı.

Babacan, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olacağını, tüm güvenlik unsurlarına hizmet vermesinin gündemde olduğunu aktardı.

Babacan'ın yazısı şöyle:

"Tamamen eski sisteme dönülmesi düşünülmüyor. Devletin güvenliği konusunda çalışan tüm kesimlere hizmet veren yeni bir yapı oluşturulmasıyla ilgili öneriler var. Örneğin askerin yanı sıra polis gibi benzer güvenlik unsurlarının hizmet aldığı hastaneler ve yeni bir yapı planı yapılıyor.

Bu öneriyi savunanlar, askeri tıp akademisi anlayışının 12 Eylül askeri darbe döneminde hayata geçirildiğini, ondan önceki dönemde, askeri hastanelerin asker yönetiminde, askeri doktor ve sağlık elemanlarının eğitiminin ise sivil üniversitelerde olduğunu dile getiriyorlar. Dolayısıyla hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı’na değil, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kalması planlanıyor.

Milli Güvenlik Kurulu’nun devlet güvenliği saydığı tüm alanlarda hizmet veren herkesin yararlanabileceği hastaneler formülü savunuluyor. Askeri doktor ve sağlık personelinin ise MSB’nin belirlediği sayıda Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından her yıl kontenjana alınarak yetiştirilmesi konusunda ısrar ediliyor.

4 yıl önce konu tekrar gündeme geldiğinde tüm bu noktalarda tıkanıklık yaşanmış ve iktidar çalışmayı askıya almıştı."