Bahçeli kürsüden Cumhur İttifakı'na sahip çıktı, 'İmralı'ya gidilsin' dedi! Çok konuşulacak 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: 'Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin önce Anıtkabir'e gitmemesi ardından 29 Ekim resepsiyonuna katılmaması sonrası "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddiaları gündeme gelmiş; gözler bugün MHP liderinin vereceği mesajlara çevrilmişti.

Bahçeli bugünkü konuşmasında Kıbrıs ayrışmasıyla başlayan ve 29 Ekim resepsiyonuyla devam ettiği iddia edilen "çatlak" iddialarına sert sözlerle tepki gösterdi.

"ÇATLAK" İDDİALARINA SERT YANIT: 'NE BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI NE DE BİR SİYASİ İHTİLAF ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL'

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de bir siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir" diyen MHP lideri, "Anıtkabir’e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir?" ifadelerini kullandı.

BAH Ç EL İ 'DEN 'KOM İ SYON Ö CALAN'I D İ NLES İ N' TALEB İ

Çağrıda bulunan Bahçeli, "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

TOM BARRACK'A SERT Ç IKI Ş !

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'a da tepki gösteren Bahçeli, "Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır! Hak ve hudud aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır" dedi.

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR"

Grup toplantısı sonrası "Selahattin Demirtaş" sorusunu da yanıtlayan MHP lideri, "Sayın Selahattin Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" açıklamasını yaptı.

"SİYASETİMİZİN ÖZNESİ İNSAN, NESNESİ DEVLETTİR"

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* MHP olarak nefes alır gibi çalışıyor Milletimizin her insanına gönlümüzü açıyoruz. Siyasi faaliyetlerimizi adanmış yüreklerimizle sürdürüyoruz. 9 Ağustos 2025 tarihinden 27 Eylül 2025 tarihine kadar 9 ayrı bölge toplantısını başarıyla geçerletirdik. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlettir.

CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKTI

* Halkımızın nabzını uttuk kafalarda biriken soru işaretlerini gidermek için gayret bizden Tevfik Allahtan anlayışıyla hareket ettik. Müessir sonuçlar aldık çelişki içine sürüklenmiş vicdanları samimi temaslarla tatmin ettik. 24 Ekim’den itibaren tasanı dinlemeye kaygını anlamaya geliyoruz diyerek hayırlı günler komşum ziyaretlerini, dinlemedik dert kalmayana kadar derdin derdimizdir konulu sohbetler planladık. Ev ve iş yeri ziyaretlerimizi paylaştık. Ta köylerimize kadar her kapıyı çalacağız, her gönlü kazanacağız ya dertlere çare ya da ortak olacağız.

* Cumhur İttifakı’nın hedeflerini açıklayacağız, sorunları dinleyecek çözüm yolu bulmanın arayışında olacağız. Dertleri dinlediğimiz gibi aynısıyla derman olmanın gayretinde olacağız. Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Dertler sağanak sağanak da olsa biz varız ve buradayız. Sorunlar yumak yumak olsa da gene biz varız ve her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız.

KÜRSÜDEN 'SUDAN' MESAJI

* Çağımızın öne çıkan en büyük sorunu sürekli tırmanan çatışmaların hız kesmeyen ekonomik kapışmaların, devamlı genişleyen ticaret savaşlarının yol açtığı küresel huzursuzluk sarmalıdır. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Maalesef sağduyunun saf ışığı kesilmiş haldedir. Dünya melez özellikli yeni bir ortaçağ kapanına sıkışmış vaziyettedir. İlker dürtüler dipsiz ön yargılar hegomonik dayatmalar, derinleştikçe derinleşen haksızlık ve hukuksuzluklar giderek yaygınlaşmaktadır. 2. Dünya savaşından sonra tesis edilen uluslararası düzen ve denge mekaniği her tarafından ölümcül darbeler almaktadır. Bu darbelerin neden olduğu tahribatın tamir ihtimali de gün be gün zayıflamaktadır. Sistemsel çöküş neredeyse kaçınılmazdır.

* (Sudan mesajı) Sudan ordusu ile çatışan hangi çevrelere taşeronluk yaptığı az çok belli olan hızlı destek kuvvetler isimli paramiliter isimli oluşumun geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği şehirde sivillere uyguladığı zulüm tek kelimeyle dramdır. Maruz kaldıkları vahşet neredeyse Gazze’yi aratmayacak düzeydedir. Sudan’da işlenen insanlık suçlarını kınıyor, bu ülkenin birliğe dirliğe ve iç barış huzuruna kavuşmasını diliyorum.

ABD BAŞKANI TRUMP VE ABD ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’A SERT ÇIKIŞ

* Gazze'de asıl mesele yapılan ateşkesin sahada uygulanması ve tarafların uymasıdır. Ateşkes kararını uyduruk gerekçelerle ihlal eden Siyonist eşkıyalık dur durak bilmeden kanlı operasyonlarını ilerletmektedir. Ateşkes kararının alınmasından bugüne kadar 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştı. ABD Başkanı’nın Gazze’deki ateşkesle ilgili kırılgan değil çok sağlam sözleri de gerçeklerle bağını koparan hayal alemine dalan keyfi ve tarafgir konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır. Madem ateşkes kırılgan değildir o halde 20 günlük zaman diliminde 254 Filistinlinin kanını döken soykırıma devam eden deccal ülkenin hunhar saldırıları nasıl izah edilecektir? İsrail’in ateşkes kararını paravan gibi kullanarak saldırganlıkta ısrar etmesi iki yüzlülük, kalleşlik, fırsatçılık ve insanlık düşmanlığıdır.

* ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a Bahreyn’in başkentinde Türkiye ile İsrail arasında Hazar Denizi’nden Akdeniz’e kadar iş birliği göreceksiniz beyanatı görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefilin ileri düzeyli akıl tutulmasıdır. Ülkemizde görev yapa dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır. Hudut aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır!

* Kapalı devre siyaset içinde çırpınarak sonunda durgunluğa boyun eğenlerin temasları anlatımları sorun çözme iştahları münasebet ağları zayıftır bu nedenle peşin hükümlerin tutsağı olmaları bir hayat gerçeğidir. Biz doğru yerden doğru merciden bakarak ne gördüğümüzü ve nasıl gördüğümüzü peşin yargıların çekim alanına kapılmadan söylüyoruz. Baktığımız yer milletimizin engin bakış noktası, haysiyet ve hassasiyet çizgisidir. Bugünden gördüğümüz hakikat ise huzurlu umutlu güvenli gelişmiş barışçıl bir refah içinde serpilen büyük ve süper güç Türkiye’nin mimarisidir. Bu mimarinin inşası sadece siyasi sorumluluğumuz değil gelecek nesillere vefa borcudur. Türk yönetim tarihinin ve geleneğinin akşa dayandığı bilinmektedir. Biz aklımızı kullanarak inancımızı ve irademizin bayraktarlığa altında toplanarak doğruya bağlılığımızı uzlaşmanın bereketiyle temellendirip önümüze çıkan engelleri teker teker aşacağız. Aynı yerde bulunmak aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir.

"BİZİM ZEHİRLE İŞİMİZ YOK, BİZ BALIN PEŞİNDEYİZ"

* Baktığımız yer Milletimizin engin bakış noktası, baktığımız yer milletimizin haysiyet çizgisidir. Aynı yerde bulunmak aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir. Hz. Musa ile Firavun Hz. İbrahim ile Nemrut Hz. Muhammed ile Ebu Cehil aynı suyu içtiler ne var ki aynı suyu içen arı bal verirken yılan zehrini döktü. Bizim zehirle işimiz yok, biz balın peşindeyiz.

* Biz milli birlikte ve beraberliğin kıyamete kadar sürdürmenin azim ve kararlılığındayız. Hayat ve siyaset adeta kafa karıştıran ters akıntılarla dolu bir denizdir. Yılan yorulan ürken sinen korkan kaçan saklanan değil sorunlara meydan okuyan cesaretle yalçın kaya gibi duracağız. Başka gemilerin dümen suyuna kapılmadan fırtınalı denizleri birer birer aşmanın kalıcı barış ve huzuru sağlamanın şaşmaz amacındayız.

"KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLESİN" TALEBİ

* İtibarı sönük kimi çevrelerin 'Terörsüz Türkiye' hedefini sabote etme çabası, provokasyonlara teşne olma gayreti bizim nazarımızda yok hükmündedir. Terörle anılan bir ülke olmaktan hızla kurtuluşun adım adım ilerlediği şu günlerde terörsüz Türkiye seferini durduracağını zannedenlerin, buna dair siyasi planların yapanların üzerinde durdukları zemin kaydıkça daha da çirkefleşmeleri beklenen bir durumdur. Fesat zihniyeti yeniden hortlak gibi dolaşmaya başlamıştır. Fitnenin fesadın borusunu çalanlar aynı zamanda terörün yanında hizalananlar ahlaksızlar korosudur. Ok yaydan çıkmış kutlu hedefe kilitlenmiştir.

* Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye kucaklaşma sahnesi olacak münevver Türkiye’nin nişanedir. TBMM’de kurulan komisyonu çalışmaların sonuna gelmiştir. Bu komisyon bugüne kadar gayet yapıcı verimli sorumlu ve iyi niyetle toplantılarını gerçekleştirmiştir. Ümit ediyorum ki yol haritası mucibince hukuki siyasi ve demokratik atılımlar geniş ve gerçekçi bir mutabakat düzleminde temin edilecektir. Elbette PKK’nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.

"MHP B Ö YLE B İ R HEYETE KATILMAYA HAZIRDIR"

* İmralı ile Edirne ihtilafı çıkarmanın terörsüz Türkiye hedefini baltalamanın arayış ve anlayışında olan bazı medya kuruluşlarının sipariş ve sivri görüşleri seslendiren sözde uzmanların nereye hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Hem Öcalan’ın hem de Demirtaş’ın arasına mayın döşemek suretiyle terörsüz Türkiye adımlarını kösteklemeye çalışanların potansiyel hazımsızlıklarını görüyoruz. Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

* Bugüne kadar İmralı sözünü tutmuş açıklamalarının arkasında durmuştur. Nitekim 27 Şubat barış demokratik toplum çağrısından ithamındaki gelişmeler dikkatle bakılırsa ne demek istediğim berrak bir şekilde idrak edilecektir. 26 Eylül itibariyle bir grup PKK’lının ülkemizden ayrılması terörsüz Türkiye hedefinde kayda değer gelişmelerin tezahür ettiğini gözler önüne sermiştir. Umutlu olmamız için pek çok sebebimiz vardır ve ortadadır.

" Ç ATLAK" İ DD İ ALARINA NET YANIT

* MHP ile Cumhur İttifakı arasında 'Terörsüz Türkiye' hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi ihtilaf asla söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet haldir ki, Cumhur İttifakı’nda sürekli kriz izi sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar, cam çerçeve kırıldı demekten usanmadılar, koptu kopacak, bitti bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. Biz çeliğe su verdikçe, biz vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça, CHP’sinden diğer muhalefet partilerine, yarım porsiyon aydınlardan fikri saplantı içinde sarkaç gidip gelen fuzuli yorumculara, bir kısım köşe yazarıyla sosyal medya tetikçilerine kadar niyet okuyucuları papatya falı açıyorlar. Çünkü 15 Temmuz’un karanlık gecesinde kutup yıldızı misali parlayıp meydanlarda anıt gibi kurulan böylesi ahlaki ve fazıl bir siyasi ittifaka bünyeleri alışkın değil, akılları almıyor, seciyeleri bir türlü yetmiyor.

ANITKAB İ R'E VE RESEPS İ YONA NEDEN G İ TMED İ ?

* 29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı? Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini, kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vetiresi, bir öğrenme veçhesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Anıtkabir’e haydi gidemedik, peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabir’i protesto etmiş gibi takdim edilmeyecek miydik? Anıtkabir’deki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli ve isabetli bir davranış olarak değerlendirilirdi?

* Peki Anıtkabir’e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir? Ben az söyledim, tezvirata ve tefrikaya yatırım yapan güruh çok anlasın, eğer anlayabilirse, eğer takatleri yeterse. Tilkiye sormuşlar, seni tavuk çiftliğine müdür yapalım mı? “Güleceğimi tutamıyorum, maaş falan da istemem, gönüllü çalışırım” diye cevap vermiş.

* Dedikodunun gönüllü havarilerine FETÖ hainlerin yalan ve iftira dolu sözlerine eyvallah edersek Türk ve Türkiye yüzyılından dönersek şimdi birileri kulağını açıp dinlesin gök girsin kızıl çıksın! Cumhur ittifakı yoluna devam edecek. Tarihi mücadelesini sürdürecek.

NELER YAŞANMIŞTI?

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurmaylarının katılmaması dikkati çekmişti.

Bahçeli, Anıtkabir'deki tören de dahil olmak üzere gün boyu düzenlenen törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak resepsiyona ne Bahçeli ne de kurmayları katılmıştı. Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda kriz yorumlarına neden olmuştu.

'KKTC' MESELESİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasında 'KKTC' üzerinden bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN HAFTA SONU " ÇATLAK" İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Erdoğan, cumartesi günü ise İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışında açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, burada "çatlak" iddialarına üstü kapalı yanıt vermiş, "Cumhur İttifakı olarak ülkemizin ve milletimizin hayrına olacak işlerde çabuk davranılması gerektiğine inanıyoruz. Hassas, yapıcı, kucaklayıcı bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etmişti:

"Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar, operasyonlarına hız verdi. En büyük hedefleri ise 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin mübarek kanıyla harcı karılan Cumhur İttifakı'nın birliğini, beraberliğini bozmaktır! Fakat muvaffak olamayacaklar! Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."