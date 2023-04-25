Bahçeli muhalefeti hedef aldı, partileri karıştırdı: MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti…
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Niğde'deki mitinginde muhalefeti hedef aldığı konuşmasında partileri karıştırdı. HDP'yi hedef alan konuşmasında yanlışlıkla MHP diyen Bahçeli, "MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Niğde'de düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında halka seslendi.
Buradaki konuşmasında sık sık muhalefeti eleştiren Bahçeli, "HDP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir" yerine, "MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir" ifadelerini kullandı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
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