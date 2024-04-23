Bahçeli neden özel oturuma katılmadı? MHP kulisleri: 'Kurtulmuş’a Atalay ve 21 Anayasası tepkisi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmaması dikkat çekmişti. Bahçeli’nin oturuma katılmama nedeninin hem DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan krizler olduğu hem de Meclis’te tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararının uzun süre genel kurulda okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri sürülüyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:50
Bahçeli neden özel oturuma katılmadı? MHP kulisleri: 'Kurtulmuş’a Atalay ve 21 Anayasası tepkisi'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmadı. TBMM’nin önemli günlerdeki genel kurul oturumlarına katılan Bahçeli’nin bu kez özel oturuma katılmaması ise dikkat çekti.

MHP’de Bahçeli’nin özel oturuma katılmama nedeninin DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu krizler karşısında herhangi bir açıklamanın gelmemesinin olduğu” belirtiliyor. Bahçeli’nin dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, DEM Parti için “Meclis’i gazi, varlığı gazi, devleti gazi olan bir milletin teröre ve hıyanete bulaşmış, dış düşmanlarla el ele vermiş siyasi bölücülere göz yumması düşünülemeyecektir. İstiklal Marşımıza ve Türk bayrağına düşmanlık besleyen hiçbir işgal artığının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz. Gazi Meclis’te her fikre cevaz vardır ama ihanete, bölücülüğe, bölünmeye icazet yoktur” şeklindeki sözleri anımsatılarak, Bahçeli’nin, “TBMM, milletin meclisidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin Meclisi’nde bölücülerin yeri olamaz” görüşüyle bugünkü özel oturuma katılmadığı vurgulanıyor. 

KURTULMUŞ’A TEPKİ

MHP’de ayrıca Bahçeli’nin özel oturuma katılmama nedenlerinden bir diğerinin de “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik olduğu” da iddia ediliyor. Bahçeli’nin daha önce TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında DEM Partili Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe açılış konuşması yapması üzerine oturumu yöneten Kurtulmuş’a, “Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı’nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra ‘Türkçeye tercüme edin’ cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı (eski başkan Zühtü Arslan) kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz” tepkisini gösterdiği anımsatılıyor. Bahçeli’nin ayrıca TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararın TBMM Genel Kurulu’nda “uzun süre okutulmadığına” da tepki gösterdiği kaydedilirken, Kurtulmuş’un “yeni anayasa” çalışmaları ile ilgili “Şimdi tekrar, aynen 1921 Anayasası’nda olduğu gibi Türkiye’nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis’te vardır. Yeter ki iyi niyetle samimi olarak bu meselenin takipçisi olalım” ifadelerinin de tartışma yarattığı belirtiliyor. 


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