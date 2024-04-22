Fenerbahçeli Rodrigo Becao'dan 'yanlış ameliyat' iddialarına yanıt!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu. Becao, ameliyatının ardından tekrardan sakatlanmış, bu nedenle oyuncuya yanlış operasyon yapıldığı ileri sürülmüştü. Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir gönderiye yorum yaparak iddialara yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:27
Fenerbahçeli Rodrigo Becao'dan 'yanlış ameliyat' iddialarına yanıt!
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından öcenki aylarda ameliyat olmuştu.

Brezilyalı oyuncunun sahalara geri dönüşünün ardından tekrardan sakatlanması nedeniyle yanlış ameliyat olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"MASALLAR UYDURMAYI BIRAKIN"

Rodrigo Becao'dan bu iddialara cevap geldi.

Deneyimli oyuncu, sosyal medyada yer alan ''Becao yanlış ameliyatın kurbanı oldu'' başlıklı haberin altına yorum yaparak, ''Masallar uydurmayı bırakın'' ifadelerini kullandı.

Becao'nun yorumu şu şekilde:


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