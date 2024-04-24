Bahçeli neden yoktu?

Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2024 - 04:00

Bahçeli’nin, DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu krizler karşısında herhangi bir açıklamanın gelmemesinin olduğu” hem de tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararının uzun süre genel kurulda okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri sürülüyor

