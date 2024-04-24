Bahçeli neden yoktu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmaması dikkat çekti.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 24.04.2024 - 04:00
Bahçeli neden yoktu?
Abone Ol google-news

Bahçeli’nin, DEM Parti’nin yönetiminde bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı” ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu krizler karşısında herhangi bir açıklamanın gelmemesinin olduğu” hem de tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili yargı kararının uzun süre genel kurulda okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri sürülüyor


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haberleri MHP haberleri Devlet Bahçeli haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti

Oğlu ve karısı birlikte kaçmıştı: Aile Bakanlığı, Müge Anlı'daki yayını ihbar kabul etti
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
IBAN’a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz

IBAN’a para gönderirken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilk kez el ele görüntülendi!