Bahçeli neden yoktu?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen özel oturuma katılmaması dikkat çekti.
Bahçeli’nin, DEM Parti’nin yönetiminde
bulunan Mardin ve Diyarbakır büyükşehir
belediyelerinde yaşanan “İstiklal Marşı”
ve “Türk bayrağı” krizi ile “CHP’den bu
krizler karşısında herhangi bir açıklamanın
gelmemesinin olduğu” hem de tutuklu
TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili
yargı kararının uzun süre genel kurulda
okutulmaması nedeniyle “TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş’a tepki olduğu” ileri
sürülüyor
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