Bahçeli'nin yüzük ve rozet tercihi dikkat çekti

3.03.2026 12:29:00
Haber Merkezi
Bugünkü grup toplantısında partililere hitap eden MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kullandığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının yanı sıra kullandığı yüzük ve rozetteki mesajlar da dikkat çekti.

Bahçeli'nin kullandığı yüzüğün üst kısmında "La Galibe İllallah" ifadesi yer alırken, yan kısımlarının bir tarafında Çift Başlı Selçuklu Kartalı diğer tarafında Osmanlı Devlet Arması yer aldı.

Image

Rozette ise "La Galibe İllallah" ifadesi görüldü.

Image

"ALLAH'TAN BAŞKA GALİP YOK"

"La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinde yer alıyor. ''Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ise ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına geliyor.

