Bahçeli rest çekmişti: AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması

Yayınlanma: 14.06.2024 - 21:30

Güncelleme: 14.06.2024 - 22:30

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk kanalında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

İttifak tartışmalarına yanıt veren Ömer Çelik, "CHP ile ittifak kurmayacağız. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecek, ne de bir ittifak kuracağız" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başlıkları şöyle:

- CHP'nin siyasetle ilgili tartışmaları sistemle ilgili tartışmaları rejim tartışmasına döndürme gibi kötü bir siyasi huyu var. Bu da askeri darbelerle, vesayetle, muhtıralarla yürüdüğünde çok maliyeti arttıran bir şey oldu. Biz zaten bu maliyete karşı çıktığımız için dedik ki demokratikleşsin. Tam 15 yıl boyunca bütün cümlelerin üstünde kurduğumuz cümle neydi? Sivil siyasetin üstünlüğü. Çünkü bu sorunları çözmesi gereken sivil siyaset

"SİZ AKP'YE GELDİĞİNİZ SUÇ MERKEZİNE Mİ GELMİŞ OLDUNUZ"

- Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti genel başkanı olarak iade-i ziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur ittifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye suç ortağı ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi gelmiş oldunuz?

AKŞENER GÖRÜŞMESİ

- Sayın Akşener ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ne konuştuğu Cumhurbaşkanımızın takdiri. Sayın Akşener genel başkan iken randevu isteseydi bu randevu verilirdi. Siyasi nezaketi korumak ve kişisel haklara saygı duymak zorundayız. Sayın Akşener ne açıklamışsa ona riayet etmek lazım. Bütün bunları birleştirip tablo çıkarmaya çalışmak, bağlamının dışında yüksek anlamlar yüklemeye çalışmak siyasette doğru sonuçlar vermez

ABDULLAH GÜL'ÜN SİYASETE DÖNECEĞİ İDDİASI

- Sayın Abdullah Gül ile diyalogları hiç kesilmedi. Gençlik yıllarından beri arkadaşlar. Çok önemli görevlerde bulunmuştu. Deneyimli bir devlet adamıdır. Zaman zaman bir araya geldiklerini, sohbet ettiklerini biliyoruz. Abdullah Bey hepimizin saygı duyduğu bir büyüğümüz. Partimizin kurucularından. Beraber yürüdükleri bir yol var. O hukuk her türlü siyasi tartışmanın üstünde ve titizlikle korunuyor. Zaman zaman ilişki seyrelebilir zaman zaman güçlenebilir. Ne görüştükleri sayın Cumhurbaşkanımız ve Abdullah Bey'in takdirindedir. Bir görüşme mümkündür. Bir araya gelseler konuşmaların yüzde 80'i, 90'ı Gazze ile ilgili olacaktır.

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