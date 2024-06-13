Süleyman Soylu da ittifak tartışmasına katıldı: 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 20:59

Güncelleme: 13.06.2024 - 21:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile CHP arasında süren görüşmeler sonrasında 'AKP-CHP ittifakı, MHP’nin samimi dileği ve temennisidir' şeklinde yaptığı açıklamalar siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken çıkışının ardından eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu'dan da Cumhur İttifakı'na destek paylaşımı geldi.

"CUMHUR İTTİFAKI SELÇUKLUDUR, OSMANLIDIR..."

X hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar" dedi.

Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar.

Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla;

Selçukludur, Osmanlıdır…

Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir.

Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.

Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir.

Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir.

Allah bizimle beraberdir."