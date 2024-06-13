Süleyman Soylu da ittifak tartışmasına katıldı: 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor'
Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündem olan 'ittifak' çıkışının ardından 'Cumhur İttifakı'na' destek mesajı yayımladı. Soylu yaptığı paylaşımda, 'Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyorlar' ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP ile CHP arasında süren görüşmeler sonrasında 'AKP-CHP ittifakı, MHP’nin samimi dileği ve temennisidir' şeklinde yaptığı açıklamalar siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Devlet Bahçeli'nin dikkat çeken çıkışının ardından eski İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu'dan da Cumhur İttifakı'na destek paylaşımı geldi.
"CUMHUR İTTİFAKI SELÇUKLUDUR, OSMANLIDIR..."
X hesabından paylaşımda bulunan Soylu, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar" dedi.
Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar.
Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla;
Selçukludur, Osmanlıdır…
Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir.
Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.
Milli manevi varlığımızı ve birliğimizi geçmişimize sadakat, geleceğimize olan sorumluluğumuzla sahiplenmektedir.
Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılını gelecek yüzyıllara Türk’ün onurlu asrı olarak emanet edecektir.
Allah bizimle beraberdir."
Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmen Beyi Büyüğümüz MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli tarih inşa ediyorlar.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2024
Cumhur İttifakı tüm unsurlarıyla;
Selçukludur, Osmanlıdır…
Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir.
Değerleri her gün bozulan dünyanın vicdanıdır.
Milli manevi varlığımızı…
En Çok Okunan Haberler
-
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- AKP’ye mesaj verdi
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- ChatGPT-4o YKS'ye girdi: İşte kazandığı üniversiteler...
- Özel’in yolu nereye çıkar?
- Özel-Erdoğan algı operasyonu
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Yalçın'a sert sözler!
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Raporlu ilaçlar için yeni gelişme
- Balık tutarken ayıyla karşılaştılar: O anlar kamerada