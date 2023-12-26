Bahçeli tehdit etmişti... Özgür Çelik'ten Özel'e destek!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:44

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:44

MHP Genel Bakanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP lideri Özgür Özel'i hedef almıştı.

Bahçeli, "Özgür Özel zıvanadan çıkmıştır. 'Dem'lenmiş CHP, utanç kaynağına dönüşmüştür. CHP, DEM kadar milli güvenlik sorundur. Özgür Özel aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" demişti.

Bahçeli ayrıca, DEM Partili milletvekillerinin maaşının kesilmesi gerektiğini de savundu.

"HERKES HADDİNİ BİLSİN"

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e destek oldu. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın yedek lastiği olana kadar milliyetçilik yapanlardan alacak aklımız yok. Herkes haddini bilsin!

"HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Biz demokratik bir Türkiye için her zaman sokakta halkımızın yanındayız. Biz, camına ay yıldızlı bayrak asılan o yoksul evlerin evladıyız. Cumhuriyeti kuran, devlet kuran partimiz halkımıza kapı kapı, sokak sokak gerçeği anlatmaya devam edecek.

Herkes kimin kim olduğunu biliyor! #ÖzgürÖzelSesimizdir Sesine ses olacağız."