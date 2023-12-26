Özel, CHP’yi takipten çıkan Bahçeli’ye ve kendisini hedef alan Erdoğan’a yanıt verdi: ‘Ürpererek dinledim’

Yayınlanma: 26.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.12.2023 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul’da DEM Parti milletvekillerine konuşma sırasının gelmesinin hemen ardından partisinin milletvekilleriyle beraber Genel Kurul salonunu terk etti. Gazeteciler, bugüne değin bütçe görüşmelerinin ilk ve son günlerinde tüm parti gruplarını genel kurul salonunda takip etmesiyle bilinen Bahçeli’nin bu tavrını sordu. Bahçeli, soru üzerine, “CHP’yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesi’nin yapması gerekeni yapıyorum” yanıtını verdi.

‘CANI SAĞ OLSUN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis’e gelişinde gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Bahçeli’nin canı sağ olsun. Geçen konuşmamızı dinleyip, o konuda övgülerini ifade etmişti. Bugün (dün) ben de onların grubunun konuşmasını dinleyemedim. Ümit ediyorum ona yönelik bir yaklaşım da olabilir. Günün, gündemin yoğunluğundan dolayı ancak gelebiliyoruz.”

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da teröre karşı ortak bildiriye imza atmayan DEM Parti ve CHP’ye değinerek “Kimden korkuyorsunuz? Bu utanç gerçekten size yeter” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başaşır da “Bu güzel ülkeyi sıfır terörle aldınız. Cenazeler tabuttayken milletvekili adaylarınızı provokasyona yolluyorsunuz. Yazıklar olsun” diye konuştu.

Öte yandan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin bildiriye imza atmaması üzerine sözleri ile ilgili TBMM’de gazetecilere açıklama yaptı.

‘BEN UTANDIM’

Erdoğan’ın, “Manisa’ya birisi gövde gösterisi yapmaya gitmiş” sözlerini “utanarak ve ürpererek dinlediğini” söyleyen Özel, “Ne gövde gösterisi ya? Bu kadar kalpsizlik olur mu? Gövde gösterisi dediğin bir elini şehidin tabutunun üstüne koyup, bir elini mikrofon alıp orada siyasi söylemlerde bulunmaktır. Sonrasında bindirilmiş kıtalarla ilçelerden, komşu illerden topladıklarını oraya götürüp bize karşı slogan atmak marifet mi şehit cenazesinde?” tepkisini gösterdi. Şehidin ailesinin konuştuğunu, söyleyen Özel, şunları söyledi: “Birazcık utanma olmaz mı insanda? Şehit ailesi diyor ki ‘Yaşananlardan utandık, kınıyoruz.’ ‘Üç beş kişiyi toplamış getirmişler, bağırtıyorlar, bunun ailemizle ilgisi yok, Özgür Özel bizim ailemizin de evladı’ diyor. Bizim elimiz armut toplamaz. Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim? Aynı şekilde cevap verecek olursak cumhurbaşkanı hoşnut mu olacakmış? Tahmin ediyorum bu açıklamasını duyduysa Bahçeli de Erdoğan’ı dinlemeye gitmez artık.”

ERDOĞAN: GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pist açılış töreninde CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Erdoğan “Terörle yürüyenlere meydanı asla bırakmayız. Bir tanesi Manisa’da güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Herkese yol geçen hanı demiyor. 31 Mart’a öyle hazırlanmalıyız ki bunların kapımıza uğramaya ne yüzleri ne gözleri olması lazım” dedi.