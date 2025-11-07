'Bahçeli uyardı, yurtdışına çıktı' denilmişti: Alaattin Çakıcı Bodrum'da mı?

Gazeteci Serdar Akinan, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin uyarısıyla yurt dışına çıktığını iddia etmişti.

Bu iddianın ardından akıbeti merak edilen Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'de olduğu öne sürüldü. Akinan'ın iddiasına yanıtı veren ise Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen MHP'li Üzeyir Çakmaktaş oldu.

Çakmaktaş, Çakıcı'yla ilgili sözkonusu iddiaya karşılık yaptığı sosyal medya paylaşımında suç örgütü liderinin bir otomobilin yanında çekilmiş fotoğrafını ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Alaattin Çakıcı’dan İstanbul/Bodrum güzergahında bir benzin istasyonunda çekilmiş anlık/güncel fotoğraf... Firari FETÖ’cü ajanların ortaya attığı, Türkiye’deki karşılıklarının da servis ettiği yalan ellerinde patladı. Yalancıların yalanı yine yatsıyı görmedi."

Serdar Akinan, YouTube yayınında gündeme getirdiği iddiasında, "Devlet Bahçeli iki yakın dostunu, biri Alaattin Çakıcı diğeri Kürşat Yılmaz, yurt dışına çıkma tavsiyesinde bulunmuş. Ve hem Alaattin Çakıcı hem Kürşat Yılmaz yurt dışına çıkmış vaziyette" demişti. "Etrafında onunla fotoğraf veren her kim varsa mutlaka bir el oraya dokunuyor ve uzanıp çekiyor" diyen Akinan, "Demek ki bir duyum aldı. Ve bu iki dostunu, ülküdaşını yurt dışına çıkma konusunda uyarmış ve onlar da çıkmışlar" iddiasında bulunmuştu.