Alaattin Çakıcı'yla birlikte Bahçeli'yi ziyaret etmişti: Selahattin Yılmaz suç örgütü liderliğinden gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon haberi ajanslar tarafından servis edildi.

Anadolu Ajansı'nın operasyonla ilgili haberinde "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" denildi.

Operasyonun ardından Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimine yakınlığı gündem konusu oldu. Selahattin Yılmaz, daha önce organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı ile birlikte MHP lideri Devlet Bahçeli'yi geçen yıl parti genel merkezinde ziyaret eden isimler arasında yer almıştı.

"ÇOK DEĞERLİ DAVA ARKADAŞIM..."

Gözaltına alınan Selahattin Yılmaz'ın MHP yönetimiyle yakınlığını Devlet Bahçeli'nin yanısıra MHP liderinin yardımcısı ve partinin önde gelen isimlerinden İzzet Ulvi Yönter'le fotoğrafı da ortaya koyuyor. Selahattin Yılmaz'ın nisan ayında ziyaret ettiği Yönter, buna ilişkin sosyal medya paylaşımında Yılmaz'ı "Çok değerli dava arkadaşım, iş dünyasının müstesna ismi" ifadeleriyle takdim etmişti.

İşte Yönter'in o paylaşımı: