Bahçeli ve Erdoğan yeşil ışık yakmıştı... Meclis 'TRT' kararını verdi: AKP ve MHP oylarıyla reddedildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yürütülen davalara yönelik “Yargılama başta TRT olmak üzere tüm televizyonlardan canlı yayınlanmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin çağrısının ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanmasına ilişkin "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullanarak destek vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevcut yasal durumu işaret ederek, “183. maddede görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis’imizin takdiridir” açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişmeler üzerine CHP, davaların TRT'den canlı yayımlanmasını öngören ve yaklaşık dokuz aydır Meclis Komisyonu'nda bekletilen kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması için bugün bir önerge sundu.

Söz konusu önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

“CESARET EDEMEDİLER!”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oylamanın reddedilmesinin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve MHP seçilmişlerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanması için verdiğimiz kanun teklifine “EVET” demeye cesaret edemediler…!"